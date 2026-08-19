اکبری: مشکلات تولیدکنندگان نباید پشت میز جلسات باقی بماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر چهارشنبه در جریان بازدید از دو واحد صنعتی تولید فولاد آلیاژی و محصولات چدنی در ایوانکی و نشست با فعالان اقتصادی، بر ضرورت پیگیری عملی مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: نباید جلسهای برگزار شود و پس از پایان آن، همان مشکلات همچنان باقی بماند.
وی با تأکید بر حمایت قضایی از تولید و اشتغال، اظهار کرد: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و حمایت از این مجاهدان عرصه تولید، وظیفه همه دستگاههاست.
رئیسکل دادگستری استان سمنان هدف از این بازدید میدانی را آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و بررسی موانع حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر مشکل یک واحد تولیدی حقوقی، قضایی، اداری یا اجرایی است، مسئولان باید در کنار یکدیگر موضوع را بررسی و برای رفع آن اقدام کنند.
اکبری ادامه داد: مسائل قابل حل در سطح استان باید تعیین تکلیف شود و مواردی که نیازمند پیگیری در سطح ملی است نیز باید از طریق مرکز دنبال شود تا مشکلات واحدهای تولیدی در چرخهای از جلسات بدون نتیجه باقی نماند.
وی با تأکید بر ضرورت نتیجهبخش بودن جلسات رفع موانع تولید تصریح کرد: نباید جلسهای برگزار شود، مشکلات مطرح شود و پس از پایان جلسه همان مشکلات باقی بماند؛ حتی اگر امکان حل همه مسائل وجود نداشته باشد، باید بخشی از مشکلات در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین دستور بررسی فوری پروندههای قضایی مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی را صادر کرد و گفت: پروندههایی که رسیدگی به آنها طولانی شده است باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تکمیل بودن، بدون تأخیر تعیین تکلیف شود.
اکبری با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی درگیر ورشکستگی افزود: ورشکستگی همیشه به معنای پایان فعالیت یک واحد تولیدی نیست و در چارچوب قانون میتوان برای بازگشت برخی واحدها به چرخه تولید کمک کرد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات مطرحشده در حوزه آب، برق و حفظ و تأمین امنیت شهرکهای صنعتی اظهار کرد: موارد مطرحشده ثبت شده و مسائل مرتبط با دستگاه قضایی استان تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: انتظار میرود سایر دستگاههای مسئول نیز برای رفع موانع موجود، اقدامات عملی و هماهنگ انجام دهند، چرا که حمایت از تولید نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای مرتبط است.
اکبری با تأکید بر جایگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، مجاهدان عرصه تولید و اشتغال هستند و همانگونه که آنان برای حفظ چرخه تولید تلاش میکنند، مسئولان نیز باید در میدان پیگیری و رفع مشکلات حضور داشته باشند.
وی افزود: دستگاه قضایی استان سمنان نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، پشتیبان و حامی تولید و اشتغال خواهد بود.
نظر شما