توقیف خودروی پژو پارس با ۲۸۰ میلیون ریال خلافی در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس راهور گچساران در راستای برقراری نظم و امنیت و کنترل تخلفات رانندگی، هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و استعلام از سامانه‌های پلیس دریافتند این خودرو دارای حکم قضایی بوده و بیش از ۲۸۰ میلیون ریال خلافی دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران تصریح کرد: خودرو برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ خادمیان با تأکید بر برخورد قانونی پلیس با رانندگان متخلف، از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، در کنترل ترافیک و کاهش حوادث رانندگی مشارکت کنند و از انجام رفتارهای پرخطر و مخاطره‌آمیز هنگام رانندگی بپرهیزند.