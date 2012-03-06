اردبیل قطب سرطان مری و معده کشور است/ شناسایی 3330 بیمار سرطانی

علی سرابیان روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس آمارهای ثبت شده شیوع دو سرطان مری و معده در این استان بیش از سایر سرطانهاست و از این رو می توان گفت اردبیل رتبه نخست کشوری را در این دو بیماری از آن خود کرده است.

وی یکی از مهمترین علل شیوع این سرطانها را موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی و همچنین تغذیه نادرست دانست و گفت: با توجه به آمار روبه گسترش مراجعان به انجمنهای حمایت از بیماران سرطانی لزوم توجه جدی به کنترل این بیماری و درمان بیماران به شدت احساس می شود.

مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی اردبیل در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد دقیق مبتلایان به این بیماری، از بیان آن خودداری کرده و اعلام این آمار را وظیفه دانشگاه علوم پزشکی استان عنوان کرد.

وی با اشاره به وجود پزشکان متخصص برای شناسایی و درمان این بیماری در استان متذکر شد: به دلیل هزینه های بالای درمان، بیماران سرطانی بهتر است از نیروهای درمانی خود استان کمک گرفته و با مراجعه به مراکز درمانی داخل استان هزینه درمان یا مسافرت به شهرهای دیگر را کنترل کنند.

بیماران قادر به پرداخت هزینه های درمانی نیستند

سرابیان با اذعان به اینکه بیمارستان امام خمینی(ره) برای درمان بیماران سرطانی و شیمی درمانی در نظر گرفته شده، افزود: از مسئولان بیمارستان امام خمینی(ره) درخواست داریم برای کمک به بیماران سرطانی که توان پرداخت هزینه های درمانی خود را ندارند با مراجعه آنها به این مرکز در پیشبرد درمان همکاری کنند.

وی با بیان اینکه انجمن حمایت از بیماران سرطانی از سال 88 آغاز به کار کرده، مهمترین برنامه های آن را برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از سرطانهای شایع و توزیع بسته های آموزشی و همچنین جذب کمکهای مردمی و صرف آن برای درمان بیماران سرطانی برشمرد.

سرابیان تصریح کرد: با توجه به روحیه نوع دوستی در میان همشهریان اردبیلی در صورت تمایل به مشارکت در این حرکت خیرخواهانه افراد می توانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 0201658984004 بنام انجمن خیریه "ریحانه" واریز کنند.

وجود 200 بیمار سرطانی زیر 15 سال در استان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز چندی پیش در خطبه های نماز جمعه با ابراز نگرانی شدید از افزایش بیماری سرطان در منطقه یادآور شده بود که هم اکنون سه هزار و 331 بیمار مبتلا به سرطان در این استان وجود دارد.

حجت الاسلام سید حسن عاملی در این اظهرات خود با اشاره به به رشد قابل توجه سرطان در 10 سال اخیر، بر لزوم اجرای طرحهای مطالعاتی تاکید و یادآور شده بود که 200 بیمار مبتلا به سرطان در استان زیر 15 سال سن دارند.

وی همچنسن خواستار مشارکت مردم و خیران برای مساعدت و دستگیری از این بیماران و نیز کمک به انجمن تازه تاسیس حمایت از بیماران سرطانی "ریحانه" شده بود.