بوشهر پایلوت طرح پزشک خانواده؛ چهار ویزیت اول رایگان شد

داراب بارگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته دولت ضمن تبریک این هفته به مردم شریف استان و بیمه‌شدگان معزز سازمان بیمه سلامت، از خدمات ارزشمندی که در حوزه سلامت در سطح استان برای بیمه‌شدگان انجام می‌شود، قدردانی کرد و از موسسات تشخیصی و درمانی، به‌ویژه دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک کاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه، تقدیر و تشکر کرد.

اجرای طرح پزشک خانواده در دشتستان

بارگاهی با اشاره به اینکه شهرستان دشتستان به‌عنوان شهرستان پایلوت طرح نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع در حال انجام است، اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت با تمام مراکزی که از طرف دانشگاه معرفی شده‌اند، عقد قرارداد نموده و مردم می‌توانند با مراجعه به مراکز جامع سلامت معرفی‌شده، از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی افزود: افرادی که از طریق نظام ارجاع مراجعه کنند، چهار ویزیت اول آن‌ها به‌صورت رایگان انجام می‌شود، کسانی که به هر نحو نیاز به خدمات سطح دو یا سطح سه داشته باشند، با استفاده از نظام ارجاع و مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی تعریف‌شده در شهرستان دشتستان که مرکز درمانی ولایت از جمله آن‌هاست، در سطح دو تنها با پرداخت ۱۵ درصد تعرفه بخش دولتی می‌توانند خدمات خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: همچنین آن دسته از افرادی که نظام ارجاع را رعایت کرده باشند، با مراجعه به سطح سه، خدماتشان به‌صورت رایگان در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی انجام می‌شود.

ضرورت فعال‌سازی پوشش بیمه‌ای

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر از مردم، به‌ویژه روستاییان عزیزی که اخیراً وضعیت پوشش بیمه‌ای‌شان تغییر کرده، خواست با مراجعه به ادارات بیمه سلامت، دفاتر پیشخوان طرف قرارداد یا سامانه شهروندی بیمه سلامت، نسبت به پوشش بیمه‌ای خود اقدام کنند تا بتوانند از خدماتی که دولت برای آن‌ها در نظر گرفته، به‌خصوص در بحث نظام ارجاع، بهره‌مند شوند.

بارگاهی با بیان اینکه پنج دهک اول جامعه به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، گفت: برای دهک‌های شش تا ۹ نیز بین ۴۰ تا ۷۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: استفاده از نظام ارجاع و پزشک خانواده مستلزم برخورداری از پوشش بیمه‌ای است و از همه هم‌استانی‌های عزیز، به‌ویژه مردم شهرستان دشتستان، استدعا دارم حتماً قبل از مراجعه به مراکز درمانی و تشخیصی، نسبت به پوشش بیمه‌ای خود اقدام کنند؛ چراکه در حال حاضر دهک‌های شش تا ده وضعیت پوشش بیمه‌ای‌شان غیرفعال است و مردم باید حتماً مراجعه کرده و پوشش بیمه‌ای خود را فعال کنند تا بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج؛ از ۱۰۷ به ۱۳۰ نوع بیماری

بارگاهی در بخش دیگری از سخنان خود به صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج اشاره کرد که از سال ۱۴۰۱ تأسیس شده است.

وی گفت: در بدو تأسیس این صندوق، ۱۰۷ نوع بیماری به‌عنوان بیماران خاص و صعب‌العلاج تشخیص داده شد، در حالی که پیش از آن تنها پنج نوع بیماری خاص وجود داشت. این تعداد امروز به ۱۳۰ نوع بیماری افزایش یافته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر با اشاره به اینکه در سطح استان بیش از ۳۳ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج وجود دارد که ۱۲ هزار نفر از این آمار مربوط به بیمه سلامت و بقیه مربوط به سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه هستند، افزود: این بیماران از خدمات صندوق بهره‌مند هستند و کسانی که به مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد مراجعه کنند، همان‌جا از بسته‌های صندوق بهره‌مند شده و خدمات بسیار خوبی دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی، گاهی تا ۱۰۰ درصد هزینه‌ها پوشش داده می‌شود و در مراکز بخش خصوصی طرف قرارداد نیز بین ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌ها پوشش داده می‌شود. هزینه دارو نیز بالای ۹۰ درصد پوشش بیمه‌ای دارد.

بارگاهی در خصوص بیمارانی که به مراکز غیر طرف قرارداد مراجعه می‌کنند، گفت: اگر بیمار خاصی به مرکز غیر طرف قرارداد مراجعه کند یا خدمتی دریافت کند که جزو بسته خدمتی نبوده، با ارائه صورت‌حساب‌ها و هزینه‌کردهای خود، پرونده در کمیته‌ای که هر دو هفته یک‌بار با حضور نمایندگان همه سازمان‌های بیمه‌گر تشکیل می‌شود، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سال برای هر بیمار، پرداخت مستقیم به حساب شخص بیمار یا سرپرست وی انجام می‌شود.



راه‌اندازی مرکز رادیوتراپی استان

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر به راه‌اندازی مرکز رادیوتراپی استان اشاره کرد که در سال جاری افتتاح شده و در حال ارائه خدمت به مردم است و با بیان اینکه این مرکز بسیار مجهز و خوب است، گفت: علی‌رغم اینکه این مرکز خصوصی است، با تفاهمی که با سازمان‌های بیمه‌گر داشته و قراردادی که با این مرکز منعقد کرده‌ایم، تعرفه‌های دولتی از بیماران دریافت می‌شود و با تخفیف‌هایی که مسئول و موسس مرکز در نظر گرفته، بیماران تاکنون پرداختی چندانی نداشته‌اند و تقریباً ۹۹ درصد هزینه‌های آن‌ها پوشش داده می‌شود که جای تقدیر و تشکر دارد.

بارگاهی با اشاره به برنامه‌های این مرکز افزود: قرار است یک دستگاه رادیوتراپی دیگر نیز به این مرکز اضافه شود تا بتواند همه بیماران استان را پوشش دهد.

وی خاطرنشان کرد: مردم رضایتمندی خوبی دارند؛ پیش از این، به دلیل نبود این خدمت در استان، مردم به استان‌های همجوار مراجعه می‌کردند که با مشکلات زیادی مواجه بودند، اما اکنون با مراجعه به این مرکز، خدمات خود را به‌صورت بیمه‌ای و با تعرفه دولتی دریافت می‌کنند.