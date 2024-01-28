به گزارش خبرنگار مهر، داراب بارگاهی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج همراه با افزایش پوشش هزینه‌ای این بیماران اظهار داشت: با تشکیل این صندوق بار سنگینی از دوش این بیماران برداشته شده است.

وی گفت: پیش از تشکیل این صندوق تنها ۵ نوع بیماری زیرپوشش خدمات بیمه‌ای با عنوان بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج قرار داشت که از آبان گذشته ۱۰۷ بیماری با این عنوان تعریف شده و بیماران خدمات نزدیک به رایگان دریافت می‌کنند.

مدیر کل بیمه سلامت استان بوشهر با اشاره به خدمات بیمه‌ای به زوج‌های نابارور گفت: زوج‌های نابارور تا سن ۴۹ سال می‌توانند از خدمات نازایی و ناباروری سازمان بیمه سلامت ایران تا سه دوره با پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصدی تعرفه دولتی و عمومی غیردولتی استفاده کنند.

بارگاهی بیان کرد: همه بیمه‌شدگان روستایی صندوق سلامت همگانی سازمان بیمه سلامت ایران در استفاده از خدمات ناباروری معاف از رعایت سیستم ارجاع هستند.

وی از پرداخت مطالبات داروخانه‌های طرف قرار داد بیمه سلامت در استان بوشهر تا پایان آذر ماه خبر داد و اظهار کرد: مطالبات از محل هدفمندی یارانه دارو به مبلغ ۳۷ میلیارد تومان و سهم سازمان به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان به ترتیب تا پایان آبان و آذر ماه سال جاری به داروخانه‌های طرف قرارداد در استان بوشهر پرداخت شده است.

بارگاهی اضافه کرد: در مجموع بیمه سلامت استان بوشهر ۵۸ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کرده است.

مدیر کل بیمه سلامت استان بوشهر افزود: با توجه به اینکه تأمین داروهای مورد نیاز بیماران از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، ما باید از تمام توان و ظرفیت خود برای پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها استفاده کنیم.