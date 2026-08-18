دستگیری شکارچیان غیرمجاز در شاهرود؛ تصاویر، شکار پلنگ ماده را فاش کرد

سعید یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دستگیری شکارچیان غیرمجاز در کوهستان‌های شاهرود با توجه به گزارش‌های واصله و ادوات کشفی متخلفان، با دستور مقام قضایی بخش بسطام، دستور بازبینی تصاویر دوربین‌های همراه آنان صادر شد.

وی ادامه داد: در بررسی دقیق تصاویر ثبتی در حافظه دوربین‌ها، عکس و فیلم از لاشه یک قلاده پلنگ ایرانی به دست آمد که بنا بر بررسی‌های انجام‌شده، حدود یک ماه پیش در جنگل‌های شمال کشور شکار شده بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان ادامه داد: علاوه بر تصاویر مربوط به پلنگ، موارد متعددی از شکار غیرمجاز گونه‌های ارزشمند حیات وحش از جمله گوزن قرمز، شوکا، قوچ و میش و کل و بز نیز در تصاویر دوربین‌های متخلفان مشاهده و مستندسازی شد.

یوسف‌پور با اشاره به اینکه پلنگ شکار شده ماده بوده است، این موضوع را از ابعاد تأسف‌بار پرونده دانست و افزود: متخلفان در اظهارات خود مدعی شده‌اند که علت شکار این گونه ارزشمند، حمله به دام‌های آنان بوده است.

وی تأکید کرد: حتی در صورت بروز تعارض میان حیات وحش و دامداران، اقدام خودسرانه و شکار گونه‌های حفاظت‌شده به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و موضوع باید از مسیر قانونی و با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی محیط زیست پیگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان خاطرنشان کرد: موضوع با جدیت در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد مختلف پرونده، شناسایی تخلفات احتمالی و برخورد قانونی با متخلفان در چارچوب ضوابط و مقررات انجام خواهد شد.

یوسف‌پور تصریح کرد: پرونده این متخلفان برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است و روند پیگیری ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد.