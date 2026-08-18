اجرای ۱۲۳۵ پروژه آبرسانی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برادرزاده عصر سه‌شنبه در مراسم پویش سراسری آبرسانی به روستاهای کشور و افتتاح طرح‌های آبرسانی در استان، با اشاره به ظرفیت‌های مازندران اظهار کرد: مردم بزرگ این استان در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان نشان دادند که با وجود برخورداری از زیرساخت متناسب با جمعیتی حدود سه و نیم میلیون نفر، توان ارائه خدمات به جمعیتی بسیار بیشتر را دارند.

وی با قدردانی از حمایت‌های وزارت نیرو و برنامه‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: با حمایت‌های وزیر نیرو و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مجموعه‌ای از طرح‌های تأمین و بهسازی منابع آب در مازندران اجرا شده است که بخشی از آنها امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل آبفای مازندران گفت: در قالب این طرح‌ها، ۴۱ مورد منبع تأمین و بهسازی آب اجرا شده و ظرفیت تأمین آب نیز حدود ۵۶۳ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.

برارزاده ادامه داد: همچنین ۵۶ مخزن زمینی با مجموع ظرفیت ۱۵ هزار و ۴۰۵ مترمکعب و ۱۸ ایستگاه پمپاژ احداث شده و ۵۱ کیلومتر خط انتقال و ۹۵ کیلومتر شبکه توزیع نیز در این پروژه‌ها اجرا شده است.

وی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح‌ها را یک‌هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، زمینه ارتقای خدمات آبرسانی به ۹۰ روستای استان فراهم شده و بخش قابل توجهی از مشکلات مردم این مناطق در حوزه آب برطرف خواهد شد.

مدیرعامل آبفای مازندران با تأکید بر جایگاه ویژه این استان در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: مازندران به عنوان یک استان پدافندی، نیازمند نگاه ویژه ملی است و با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و حضور گسترده مسافران و جمعیت شناور، باید زیرساخت‌های آن متناسب با جمعیت واقعی استان توسعه پیدا کند.

وی افزود: مردم مازندران هزینه‌های ناشی از میزبانی جمعیت شناور را تحمل می‌کنند و انتظار می‌رود حاکمیت نیز با حمایت‌های ویژه، زمینه توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز استان را فراهم کند تا بتوانیم خدمات شایسته‌ای به مردم و مسافران ارائه دهیم.

برارزاده با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای آب و فاضلاب در استان گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۲۳۵ پروژه در حوزه آب و فاضلاب مازندران در حال اجراست که تکمیل آنها می‌تواند تحول قابل توجهی در زیرساخت‌های این حوزه ایجاد کند.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها در کنار طرح‌های جدید آبرسانی روستایی، می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از تنش آبی در استان را کاهش دهد و پایداری خدمات آب شرب را افزایش دهد.

مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به برنامه‌های ملی برای مقابله با تنش آبی گفت: استمرار برنامه‌های آبرسانی در سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده عزم جدی برای حل مشکلات روستاها و مناطق دارای تنش آبی است و انتظار داریم این نگاه ویژه در مورد مازندران نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

برادرزاده در پایان از وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، استاندار مازندران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجموعه‌های اجرایی و همکاران آبفا که در اجرای پروژه‌های آبرسانی نقش داشتند، قدردانی کرد و گفت: تلاش همه مجموعه‌ها باید به گونه‌ای باشد که مسیر توسعه خدمات و رفاه مردم استان با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.