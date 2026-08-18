کشف پرنده شکاری و ادوات غیرمجاز شکار در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زندی، بعد از ظهر سه‌شنبه از کشف یک پرنده شکاری و ادوات غیرمجاز شکار در شهرستان قرچک خبر داد.

زندی اظهار کرد: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی و بازار پرندگان خلیج از سوی مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، فعالیت فردی در زمینه نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز حیات‌وحش شناسایی و موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: پس از انجام بررسی‌های لازم و اخذ حکم ورود از مرجع قضایی شهرستان قرچک، مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک و نیروی انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک پرنده شکاری و تعدادی ادوات غیرمجاز شکار کشف و ضبط شد.

زندی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان حوزه شکار و صید گفت: پرونده متهم پس از تکمیل مستندات برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه نگهداری، خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های حیات‌وحش و تخلفات مرتبط با شکار و صید برابر قانون برخورد خواهد کرد.