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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

پلمب ۵ کافه و رستوران سنتی متخلف در خرم‌آباد

پلمب ۵ کافه و رستوران سنتی متخلف در خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب پنج کافه و رستوران سنتی متخلف در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‌های مستمر پلیس برای حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق شهروندان، مأموران این یگان با هماهنگی مراجع قضایی و با مشارکت کارشناسان ادارات صمت، تعزیرات، بهداشت و اتاق اصناف، طی یک عملیات بازرسی گسترده، از تعدادی از واحدهای صنفی در سطح شهرستان خرم‌آباد بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌های دقیق، پنج واحد صنفی از جمله کافه و رستوران‌های سنتی که به دلیل عدم توجه به تذکرات قبلی، فاقد پروانه کسب قانونی بودند و همچنین با عدم رعایت موازین بهداشتی، ضوابط صنفی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان فعالیت می‌کردند، با هماهنگی قضایی پلمب شدند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، عنوان کرد: طرح‌های نظارتی و بازرسی در راستای رعایت حقوق شهروندی، مبارزه با احتکار، تضمین سلامت شهروندان و مقابله با گران‌فروشی، به‌صورت مستمر و با برخورد قاطع در دستور کار قرار دارد. ما از تمامی شهروندان درخواست داریم در گزارش تخلفات صنفی و همکاری با مأموران انتظامی، با ما همراه باشند.

کد مطلب 6920617

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