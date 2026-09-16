انتقاد کرم زاده به پلمب برخی از اماکن گردشگری کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان که در مجموعه تاریخی تپه های سیلک برگزار شد، با تقدیر از فرماندار کاشان برای برگزاری این جلسه در یکی از محوطههای تاریخی شهرستان اظهار کرد: برگزاری شورای اداری در سیلک نشاندهنده اهمیت حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است و میتواند در میان مدیران دستگاههای اجرایی فرهنگسازی کند که هم به تمدن خود افتخار کنیم و هم در پاسداری از آن کوشا باشیم.
وی با اشاره به همکاری میان شهرداری و میراث فرهنگی کاشان ابراز کرد: معمولاً میان شهرداریها که رویکرد توسعهگرا دارند و میراث فرهنگی که مأموریت حفظ سنتها و بناهای تاریخی را بر عهده دارد، اختلافاتی ایجاد میشود، اما در کاشان تلاش کردیم مشکلات را با گفتوگو حل کنیم و این همکاری میتواند به الگویی برای بهرهبرداری مطلوب از بناهای تاریخی تبدیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به وضعیت اعتبارات میراث فرهنگی تصریح کرد: در شرایط جنگی امسال حدود ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای میراث فرهنگی کاشان اختصاص یافت که با توجه به نیازهای شهرستان رقم ناچیزی است. در مجموع نیز اعتبارات حوزه میراث فرهنگی استان حدود ۱۰۶ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که در جریان جنگ، بیش از یک هزار میلیارد تومان به بناهای تاریخی آسیب وارد شد.
وی خاطرنشان کرد: ۲۸ بنای تاریخی و اداری استان اصفهان نیز در جریان این حوادث آسیب دیدند و همین موضوع نشان میدهد که برای حفاظت از میراث فرهنگی به منابع بیشتری نیاز داریم.
کرم زاده همچنین از افزایش اعتبارات میراث فرهنگی شهرستان کاشان خبر داد و گفت: در شورای برنامهریزی شهرستان حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای میراث فرهنگی اختصاص یافته که نسبت به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است.
وی میراث فرهنگی را بخشی از قدرت نرم کشور دانست و افزود: میراث فرهنگی تنها بناهای تاریخی نیست؛ فرهنگ، آیینها، رسوم و سنتهایی که از زمان تولد تا پایان زندگی همراه انسان است نیز بخشی از میراث فرهنگی ماست. امروز اگر از تمدن ایران سخن میگوییم، پشتوانه آن همین میراث تاریخی و فرهنگی است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از پلمب برخی واحدهای گردشگری و پذیرایی در کاشان اظهار کرد: شنیدهام حدود ۲۰ تا ۳۰ مجموعه گردشگری، رستوران و کافه در کاشان پلمب شده است. باید پرسید چرا به جای فرهنگسازی و آموزش، از رویکرد قهری استفاده میشود؟
وی ادامه داد: در هر یک از این مجموعهها تعدادی از مردم مشغول به کار هستند و تعطیلی آنها میتواند معیشت چندین خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. اگر مسئلهای مانند حجاب وجود دارد، باید با آموزش، فرهنگسازی و آسیبشناسی به سراغ آن رفت و با نگاه سلبی و قهری نمیتوان به نتیجه مطلوب رسید.
کرم زاده تأکید کرد: این موضوع را در سطح استان و کشور پیگیری خواهم کرد و معتقدم در شرایط فعلی باید بیش از گذشته با سعه صدر، تحمل و همدلی رفتار کنیم. همه کسانی که در این کشور زندگی میکنند، چه با حجاب و چه بدون حجاب، ایرانی هستند و باید مسائل فرهنگی را با روشهای مؤثرتر مدیریت کرد.
وی با تأکید بر نقش اشتغال در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: وقتی برای جوانان شغل و برنامه نداشته باشیم، بخشی از آسیبهای اجتماعی شکل میگیرد. باید مساجد، مراکز فرهنگی و مجموعههای اجتماعی را فعالتر کنیم و به جای برخورد صرفاً سلبی، آموزش و گفتوگو را در دستور کار قرار دهیم.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین درباره پرونده ثبت جهانی سیلک اظهار کرد: موضوع حریم سیلک را به صورت جدی دنبال میکنیم و تلاش ما این است که ضمن حفظ این اثر تمدنی و فراهم کردن شرایط ثبت جهانی، حقوق مردم نیز رعایت شود.
وی افزود: برای تأمین اراضی معوض، ابتدا اراضی فتحالمبین پیشنهاد شد اما اهالی آن منطقه نسبت به کیفیت اراضی اعتراض داشتند و این گزینه مورد قبول قرار نگرفت. پس از آن، اراضی دیگری در قمصر مورد بررسی قرار گرفت که در این زمینه نیز موضوعاتی از سوی نمایندگان و مردم قمصر مطرح شد.
کرم زاده گفت: امیدواریم با همکاری فرمانداری، امام جمعه، نمایندگان مردم کاشان و قمصر و دستگاههای مرتبط، در زمینه اراضی قمصر به توافق نهایی برسیم و آزادسازی حریم سیلک انجام شود.
وی با بیان اینکه «حق حاکمیت و حق مردم باید در کنار یکدیگر دیده شود»، افزود: از یک سو باید سیلک را به عنوان یکی از آثار مهم تمدنی کشور حفظ کنیم و از سوی دیگر باید حقوق مردم نیز تأمین شود. این موضوع را به صورت جدی پیگیری میکنم و امیدوارم با همکاری مسئولان و نمایندگان به نتیجه برسیم.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در پایان با اشاره به وضعیت گردشگری استان اصفهان گفت: امروز ضریب اشغال هتلهای استان به بالای ۹۰ درصد رسیده و هتلها مملو از گردشگر هستند. امیدواریم با تداوم این روند، روزهای بهتری برای گردشگری، اشتغال و اقتصاد منطقه رقم بخورد.
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