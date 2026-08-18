ساماندهی اصناف و بازار میوه سمنان در مسیر شفافیت و نظارت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار و قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار در استانداری سمنان، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان تشکلهای صنفی تأکید کرد و گفت: ساماندهی امور صنفی و تسهیل در پیگیری مطالبات فعالان این حوزه، نیازمند انسجام بیشتر میان اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف است.
فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت استقرار منسجم تشکلهای صنفی افزود: تمامی اتحادیههای صنفی شهرستان به همراه اتاق اصناف باید در یک محل مستقر شوند تا روند رسیدگی به مسائل و مشکلات صنفی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.
وی همچنین با اشاره به مسائل مالیاتی اصناف، بر ضرورت پیگیری این موضوع با رویکردی عادلانه تأکید کرد و اظهار داشت: مسائل مربوط به مالیات اصناف باید با در نظر گرفتن شرایط فعالان این بخش و در چارچوب ضوابط قانونی پیگیری شود.
تأکید بر شفافیت در معاملات املاک
صمیمیان در ادامه بر ضرورت شفافیت در حوزه معاملات املاک تأکید کرد و گفت: مبالغ کمیسیون معاملات املاک باید بهصورت شفاف و مکتوب اعلام شود تا ضمن جلوگیری از بروز اختلاف، حقوق مردم و فعالان این حوزه نیز حفظ شود.
فرماندار سمنان با اشاره به قانون مربوط به تمدید قراردادهای اجاره بیان کرد: اجرای دقیق قانون و ایجاد رویهای واحد در زمینه تمدید قراردادهای اجاره و افزایش اجارهبها ضروری است و تمامی موارد باید مطابق ضوابط قانونی و بهصورت یکپارچه اجرا شود.
ساماندهی وانتبارها و تقویت نظارت میدانی
وی ساماندهی وانتبارها و تقویت نظارتهای میدانی بر بازار را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و افزود: نظارت مستمر و مؤثر بر نحوه عرضه کالاها میتواند نقش مهمی در کنترل قیمتها و جلوگیری از ایجاد نابسامانی در بازار داشته باشد.
صمیمیان همچنین از اعلام آمادگی شهرداری تهران برای همکاری در ساماندهی بازار میوه و ترهبار سمنان خبر داد و گفت: در پی برگزاری جلسه با شهردار سمنان، مقرر شد با همکاری شهرداری تهران، بازارچهای در ضلع شمالی پاساژ شاهجویی احداث شود.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی این بازارچه میتواند زمینه عرضه میوه و ترهبار با قیمت مناسب و نزدیک به نرخ میدان میوه و ترهبار تهران را فراهم کند و در نهایت به نفع مصرفکنندگان و تنظیم بازار در مرکز استان باشد.
فرماندار سمنان با اشاره به وضعیت مطلوب قیمت برخی کالاهای اساسی در این شهرستان نسبت به برخی دیگر از استانها، بر ضرورت تداوم نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: حفظ ثبات بازار نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، اتحادیهها، اتاق اصناف و فعالان اقتصادی است.
صمیمیان در پایان تأکید کرد: مصوبات ستاد تنظیم بازار باید بهصورت نتیجهمحور دنبال و اجرا شود تا اقدامات انجامشده در نهایت به بهبود شرایط بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تأمین رضایت مردم و اصناف منجر شود.
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