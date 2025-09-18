محمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتها و چالشهای فضای مجازی در حوزه دین اظهار کرد: چنانچه فناوریهای نوین درست مدیریت شوند، میتوانند به ابزاری جذاب برای آموزش نماز و تقویت باورهای دینی نوجوانان تبدیل شوند، در غیر این صورت، زمینهساز غفلت از معنویت است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به اینکه فناوریهای نوین و فضای مجازی در کنار فرصتهای کمنظیر برای انتقال مفاهیم دینی، تهدیدهایی جدی نیز برای نسل جوان دارند، گفت: این فناوری، فرصت و تهدیدی همزمان برای ترویج فرهنگ نماز در نسل نو هستند.
وی با تأکید بر اینکه ابزارهای دیجیتال میتوانند مسیر آموزش نماز را برای نوجوانان جذاب کنند، گفت: دسترسی گسترده به منابع معتبر دینی، امکان آموزشهای چندرسانهای، ایجاد ارتباط میان علما و نسل نو و بهرهگیری از جذابیتهای بصری، بخشی از فرصتهای فضای مجازی برای ترویج نماز است و بومی سازی ظرفیتها میتواند اشتیاق جوانان به یادگیری و اقامه نماز را افزایش دهند.
غلامی با اشاره به تهدیدهای فضای مجازی گفت: غلبه سرگرمیهای سطحی، ترویج محتوای ناسالم، کاهش تمرکز جوانان بر معنویت و جایگزینی هویت مجازی به جای هویت دینی، از مهمترین آسیبها است و چنانچه مدیریت فرهنگی صورت نگیرد، فضای مجازی بهجای تقویت ایمان، عاملی برای سستی در عبادات خواهد شد.
لزوم بهرهگیری هوشمندانه از ابزارهای هوشمندانه
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی، یکی از راهکارهای مؤثر را بهرهگیری هوشمندانه از ابزارهای دیجیتال دانست و افزود: اپلیکیشنهای آموزشی، واقعیت افزوده و مجازی برای تمرین نماز، بازسازی مفاهیم دینی و یادآورهای هوشمند، از جمله ظرفیتهایی است که باید در خدمت آموزش نماز قرار گیرد.
وی ادامه داد: این ابزارها اگر با زبان و فرهنگ نسل نو طراحی شوند، نقش مهمی در نهادینهسازی نماز خواهند داشت.
غلامی به تجربههای موفق استان نیز اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر چندین دوره آموزشی با موضوع شیوههای دعوت فرزندان به نماز و آسیبشناسی آن برگزار شده است، همچنین نرمافزارها و محتوای چندرسانهای مرتبط با نماز تولید و از طریق لوح فشرده و فضای مجازی منتشر شده است.
وی با اشاره به راهکارهای کاهش اثرات منفی فضای مجازی گفت: باید در سه سطح خانواده، مدرسه و جامعه عمل کرد، خانوادهها با آموزش سواد رسانهای، الگوسازی عملی در نماز، مدیریت زمان و استفاده از ابزار دیجیتال میتوانند نقش محوری داشته باشند.
غلامی گفت: مدارس نیز باید برنامههای درسی ترکیبی طراحی کنند و محتوای دینی جذاب را جایگزین محتوای غیرسالم کنند، در سطح اجتماعی هم پویشها و چالشهای مجازی با محوریت نماز، تولید انیمیشن و مشوقهای فرهنگی میتواند اثرگذار باشد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی با تأکید بر اهمیت رسانههای اجتماعی برای نسل نو گفت: محتواهای کوتاه و الهامبخش، روایت تجربههای موفق نمازخوانی نوجوانان، پویشهایی مانند نماز اول وقت و بهرهگیری از ظرفیت اینفلوئنسرها، میتواند موجب جذابیت و اثرگذاری بیشتر فرهنگسازی نماز شود.
وی بر لزوم همافزایی خانوادهها و مدارس در استفاده مثبت از فناوری تأکید کرد و گفت: آموزش سواد رسانهای به خانوادهها، استفاده از سامانههای آموزشی در مدارس و برگزاری جشنوارههای مشترک دیجیتال با محوریت نماز، از جمله اقداماتی است که پیوستگی کودکان و نوجوانان با فرهنگ نماز را تضمین خواهد کرد.
