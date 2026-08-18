افزایش دوبرابری ترانزیت از مرز ریمدان

به گزارش خبرنگار مهر، مجیب حسنی، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه تجارت با پاکستان و رفع موانع مرزی از محورهای مهم مذاکرات سفر اخیر وزیر کشور به پاکستان بود و سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به این کشور نیز در ادامه همین مسیر و با تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری انجام شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار سیستان و بلوچستان، افزود: یکی از نتایج این پیگیریها، ۲۴ ساعتهشدن فعالیت مرز ریمدان با هماهنگی طرف پاکستانی بود؛ با این حال، شبانهروزیشدن مرز هدف نهایی استان نیست و باید مقدمهای برای افزایش ظرفیت واقعی تجارت باشد.
حسنی ادامه داد: پیش از ۲۴ ساعتهشدن فعالیت مرز، میانگین تردد روزانه ناوگان تجاری در ریمدان حدود ۳۵۰ دستگاه بود که اکنون به حدود ۷۸۰ دستگاه رسیده و بیش از دو برابر افزایش یافته است.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت: استان برای افزایش این ظرفیت به یکهزار دستگاه در روز برنامهریزی کرده است، اما این افزایش باید با رشد تجارت واقعی، کاهش زمان توقف کامیونها و افزایش حجم مبادلات میان دو کشور همراه باشد.
ضرورت هماهنگی میان گمرک، بازارچههای مرزی، منطقه آزاد و سایر دستگاههای مرتبط در مرز ریمدان
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تحقق این هدف افزود: افزایش ساعات فعالیت مرز بهتنهایی کافی نیست و توسعه زیرساختها، اختصاص لاینهای بیشتر برای ورود و خروج، تسهیل رویهها و افزایش سرعت ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار دارد. استانداری نیز ساختمان و ظرفیتهای مورد نیاز برای استقرار و فعالیت گمرک را فراهم کرده است.
حسنی همچنین بر هماهنگی میان گمرک، بازارچههای مرزی، منطقه آزاد و سایر دستگاههای مرتبط تأکید کرد و گفت: این هماهنگی با هدف جلوگیری از موازیکاری و کاهش وقفه در تردد ناوگان در حال انجام است.
وی ریمدان را یکی از ظرفیتهای مهم توسعه تجارت ایران و پاکستان دانست و اظهار کرد: افزایش تردد از ۳۵۰ به ۷۸۰ دستگاه در روز نشان میدهد توافقات ملی و بینکشوری زمانی ارزش واقعی پیدا میکنند که در نقطه صفر مرز به اقدام اجرایی و نتیجه ملموس تبدیل شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار در پایان گفت: هدفگذاری استان، رسیدن به تردد روزانه یکهزار دستگاه ناوگان تجاری است و همزمان با افزایش ظرفیت، زیرساخت، کیفیت خدمات، هماهنگی دستگاهها و تسهیل جریان تجارت نیز دنبال خواهد شد تا سهم سیستان و بلوچستان از تجارت با پاکستان افزایش یابد.
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