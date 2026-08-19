آزادسازی بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی ملی استان اردبیل از دست متصرفان

به گزارش خبرگزاری مهر ، شهامت هدایت در جلسه هماهنگی واحدهای حقوقی و یگان حفاظت شهرستانهای تابعه با اعلام این خبر گفت: با تلاشهای صورتگرفته توسط اداره حقوقی و مجموعه یگان حفاظت در جهت صیانت از عرصه های ملی و دفاع از بیت المال و با اعمال نظارت مستمر و مستقیم اداره کل و جانفشانیهای شبانه روزی حافظان انفال، بیش از ۶ هزار هکتار از عرصه های ملی از دست متجاوزان رفع تصرف شده است.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از عرصه های ملی خط قرمز منابع طبیعی استان است، تصریح کرد: هیچگونه اغماضی نخواهد شد و برخورد با هرگونه تصرف غیرقانونی با جدیت تمام ادامه خواهد یافت.

در ادامه این جلسه، هر یک از حاضرین نقطه نظرات خود را بیان و مراتب صورتجلسه و مصوبات مربوطه جهت اقدامات بعدی نهایی شد