نخست وزیر روسیه به فرانسه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور سابق روسیه امروزدر اولین سفر خارجی مهم خود از زمان تصدی سمت نخست وزیری به فرانسه سفر می کند، سفری که احتمالا" تاثیر مهمی در نقش آتی وی می گذارد.

در حالی که دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه رسما" رهبری روسیه را به عهده دارد، خیلی از ناظران انتظار دارند پوتین با تجربه طولانی خود در عرصه جهانی وزن بیشتری را نسبت به سلفهای تکنوکرات خود در سمت نخست وزیری به سیاست خارجی بدهد. روزنامه روسی کامرسانت به نقل از یک دیپلمات ارشد فرانسوی اعلام کرد همه می دانند پوتین صرفا" نخست وزیر نیست.

پوتین در دیدار با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری و فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه درباره روابط روسیه و ناتو، از جمله پیشنهاد احتمالی طرح اقدام عضویت اوکراین و گرجستان مذاکره می کند. فرانسه در نشست ماه پیش ناتو با درنظرگرفتن نگرانی شدید مسکو از عضویت این دو کشور در این ائتلاف نظامی، با شروع مذاکرات رسمی درباره عضویت گرجستان در ناتو مخالفت کرد.

به گفته یک مقام دولتی، نخست وزیر روسیه در پاریس درباره طرح جنجالی استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در چک و لهستان و عقب نشینی روسیه از پیمان نیروهای متعارف اروپا با رئیس جمهور فرانسه مذاکره می کند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین اظهار داشت: وی فرانسه را به دلیل ریاست دوره ای پاریس بر اتحادیه اروپا در سال دیگر انتخاب کرد. کشورهای عضواتحادیه اروپا شروع مداکرات را با مسکو درباره پیمان جدید همکاری و مشارکت که به اختلاف دو ساله برسر این موضوع پایان می دهد، تایید کردند. اولین سفر خارجی پوتین، دیدار کوتاه وی از بلاروس بود.