پاداش ویژه برای طلایی های کاراته

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته برای حضور در بازیهای آسیایی در دو بخش کاتا و کومیته تمرینات جدی خود را در محل آکادمی تازه تاسیس این رشته پیگیری می کند.

فدراسیون کاراته که امید زیادی به کسب مدال طلا و تاثیرگذاری در ارتقا جایگاه کاروان ورزش کشورمان دارد، برای رسیدن به این هدف پاداش ویژه ای در نظر گرفته است.

بر همین اساس پرداخت پاداش ۲۰ میلیارد ریالی برای کاراته کاهایی که موفق به کسب مدال طلا شوند در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه به مربیان نیز ۵۰ درصد این مبلغ تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم اینکه فدراسیون برای مدال نقره و برنز هیچ پاداشی در نظر نگرفته و فقط به کاراته کاهایی که موفق به کسب مدال طلا شوند، پاداش تعلق می گیرد.

این پاداش مخصوص فدراسیون است و ارتباطی به پاداش کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ندارد.