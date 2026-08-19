سفر هادی ساعی به چین و کره جنوبی 

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی که از سوی فدراسیون جهانی به عنوان عضو هیئت برگزاری مسابقات چین انتخاب شده برای حضور در این رقابت ها راهی این کشور شد. این مسابقات ۳۱ مرداد تا اول شهریورماه برگزار خواهد شد.



وی قرار است بعد از این رقابت ها، به عنوان سرپرست تیم ملی بانوان را در مسابقات آزاد زنان به میزبانی چین در شهر «تای ان» همراهی کند . این رقابت ها نیز طی روزهای ۶ تا ۸ شهریورماه برگزار می شود.



پس از پایان این رقابت ها، رئیس فدراسیون تکواندو چین را به مقصد شهر «موجو»ی کره جنوبی ترک می کند.شهر «موجو» طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه میزبان مرحله دوم رقابت های گرندپری می باشد.

رئیس فدراسیون تکواندو پس از سفری ۲۵ روزه، ۱۸ شهریورماه به تهران باز می گردد. ساعی قرار است در سفر به کره جنوبی در جلسه با مسئولین مرکز آموزش فدراسیون جهانی در خصوص تمدید قرارداد نمایندگی این نهاد بین المللی در تهران رایزنی کند