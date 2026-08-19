به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر نظری ظهر چهارشنبه جلسه کمیسیون خدمات شهری، زیستمحیطی و بهداشت شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به روند احداث ۲ پروژه پارک ولایت و اکباتان، اظهار کرد: این مجموعهها بخشهای جداییناپذیر زیرساختهای شهری هستند که متاسفانه در بودجههای جاری توجه کافی به تامین اعتبار برای تکمیل آنها نشده است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران مناطق شهرداری در پیگیری این پروژهها، افزود: با توجه به نیاز همدان به توزیع متوازن فضای سبز در تمامی نقاط شهر تخصیص اعتبار مناسب برای این ۲ پروژه الزامی است و نباید در این زمینه کوتاهی شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، زیستمحیطی و بهداشت شورای اسلامی شهر همدان فضای سبز را از الزامات اساسی زیست شهری و عامل تضمینکننده سلامت و پایداری محیط زیست برشمرد و بیان کرد: کمتوجهی به حفاظت و نگهداری از این سرمایههای طبیعی چالشهای جبرانناپذیری در حوزههای زیستمحیطی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
وی با ابراز نارضایتی از کاهش سهم حوزه فضای سبز در بودجهنویسی اخیر، از مدیریت شهری خواست نگاهی راهبردی و حساس به این حوزه داشته باشد و اولویت اصلی مناطق شهرداری را ارتقای کیفیت فضای سبز قرار دهد.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود بر مدیریت بهینه منابع آبی تاکید کرد و گفت: اجرای کامل سیستمهای آبیاری مکانیزه ضرورتی اجتنابناپذیر است که با وجود اقدامات جزئی هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است.
وی همچنین استفاده از ظرفیت پساب تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز را راهکاری موثر برای احیای درختان و پایداری فضای سبز دانست و خواستار تدوین برنامههای عملیاتی دقیق از سوی شهرداری در این زمینه شد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، زیستمحیطی و بهداشت شورای اسلامی شهر همدان در ادامه افزود: برای تشویق توسعه عمودی فضای سبز در بافتهای متراکم شهری بندهای تشویقی ویژهای در نظام صدور پروانههای ساختمانی برای احداث «باغهای بام» لحاظ شود.
وی تاکید کرد: این دستورالعملها باید پیش از تصویب نهایی بودجه ابلاغ شوند تا امکان برنامهریزی دقیق برای آنها فراهم شود.
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