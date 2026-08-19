سردار رضایی: مسجد پایگاه حل مسائل اجتماعی و تربیت نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی مسجد در سنندج با اشاره به فلسفه نامگذاری این روز اظهار کرد: ۳۱ مرداد سال ۱۳۴۸ مسجدالاقصی توسط یک فرد اسرائیلی به آتش کشیده شد و بخش قابل توجهی از این مسجد آسیب دید و پس از آن با پیگیری جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی مسجد در نشست وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی به تصویب رسید.
وی با اشاره به جایگاه مسجد در آموزههای اسلامی افزود: برای درک عظمت و اهمیت مسجد همین نکته کافی است که معراج پیامبر اکرم(ص) از مسجدالحرام به مسجدالاقصی انجام شد و این دو مکان مقدس جایگاه ویژهای در تاریخ اسلام دارند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) نیز پس از هجرت از مکه به مدینه، از نخستین اقدامات خود را بر پایه ایجاد مسجد قرار دادند و مسجد در صدر اسلام علاوه بر محل عبادت و راز و نیاز، به عنوان یک پایگاه اجتماعی برای رسیدگی به مسائل مردم مورد استفاده قرار میگرفت.
رضایی بیان کرد: مسجد باید محل ارتباط مردم، رسیدگی به مشکلات جامعه و زمینهساز مشارکت اجتماعی باشد و ظرفیت آن میتواند در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
مسجد سنگر مبارزه با استکبار
وی با تأکید بر اینکه نگاه به مسجد باید متناسب با آرمانهای اسلامی باشد، گفت: یکی از پیامهای مهم روز جهانی مسجد، توجه به مسئله فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی است و مسجدالاقصی همچنان یکی از مهمترین نمادهای مقاومت و مبارزه با اشغالگری به شمار میرود.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان افزود: مسجد در فرهنگ اسلامی نماد برادری و برابری است و حضور مردم در این پایگاه دینی میتواند روحیه همدلی، مسئولیتپذیری و ایستادگی در برابر ظلم را تقویت کند.
رضایی با اشاره به روایات اسلامی درباره فضیلت حضور در مسجد اظهار کرد: در آموزههای دینی برای حضور در مسجد و عبادت در این مکان مقدس اجر و پاداش فراوانی در نظر گرفته شده و این موضوع نشاندهنده جایگاه ویژه مسجد در تربیت معنوی انسان است.
پیوند مسجد و فرهنگ ایثار و شهادت
وی با اشاره به نقش مساجد در شکلگیری فرهنگ مقاومت و ایثار گفت: اگر به پیشینه بسیاری از شهدا، رزمندگان و نیروهای جبهه مقاومت نگاه کنیم، ارتباط آنان با مسجد و فعالیتهای دینی و فرهنگی در این پایگاهها قابل مشاهده است.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان خاطرنشان کرد: بخش زیادی از شهدای دوران دفاع مقدس از فعالان مسجد بودند و مسجد نقش مهمی در تربیت نیروهایی داشت که برای دفاع از اسلام، کشور و محرومان در میدان حضور پیدا کردند.
رضایی افزود: این تجربه تاریخی نشان میدهد که مسجد میتواند در تربیت انسانهای مؤمن، مسئولیتپذیر و فداکار نقشآفرین باشد و باید از این ظرفیت برای نسل امروز نیز استفاده کرد.
ضرورت حضور بیشتر جوانان در مساجد
وی بر ضرورت افزایش حضور نوجوانان و جوانان در مساجد تأکید کرد و گفت: حضور جوانان در مساجد امروز نیز قابل توجه است، اما باید تلاش کنیم این حضور گستردهتر و هدفمندتر شود.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان بیان کرد: مسجد باید برای نسل جوان محیطی جذاب، پویا و اثرگذار باشد؛ محیطی که نوجوانان و جوانان در آن علاوه بر عبادت و ارتباط با خدا، فرصت مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را نیز پیدا کنند.
رضایی اضافه کرد: اگر بتوانیم جوانان و نوجوانان را بیش از گذشته با مسجد پیوند دهیم، از ظرفیت بزرگان، معتمدان و افراد صاحبنظر محلات نیز برای حل مشکلات مردم استفاده کنیم، قطعاً آثار و برکات اجتماعی فراوانی به همراه خواهد داشت.
وی در پایان با قدردانی از بانیان مراسم و فعالان حوزه مسجد، فرارسیدن ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) و ماه ربیعالاول را تبریک گفت و اظهار کرد: امیدواریم همه ما با بهرهگیری از سیره پیامبر رحمت و مهربانی، در مسیر تقویت ایمان، وحدت و خدمت به مردم گام برداریم.
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