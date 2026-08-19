به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم روز جهانی مساجد و آیین تجلیل از فعالان مساجد استان کردستان، ضمن قدردانی از ائمه جماعات، خادمان، هیئتهای مذهبی و نمازگزاران، بر ضرورت بازتعریف کارکرد مسجد متناسب با نیازهای جامعه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مسجد از دیرباز یکی از مهمترین کانونهای شکلگیری حرکتهای دینی و اجتماعی بوده است، اظهار کرد: برای بررسی جایگاه مسجد باید سه موضوع نقش، کارکرد و میزان اثرگذاری آن مورد توجه قرار گیرد.
مسجد؛ خاستگاه حرکتهای بزرگ اجتماعی
نماینده ولیفقیه در کردستان افزود: مسجد از صدر اسلام تاکنون محل اجتماع مسلمانان و یکی از پایگاههای اصلی فعالیتهای دینی و اجتماعی بوده است و در شکلگیری انقلاب اسلامی نیز مساجد نقش مهمی ایفا کردند.
پورذهبی ادامه داد: رونق یک مسجد به عوامل مختلفی از جمله حضور امام جماعت توانمند، خادم شایسته، فضای مناسب و مشارکت مردم وابسته است، اما مهمتر از همه این موارد، میزان تأثیرگذاری مسجد بر جامعه است.
وی با اشاره به شرایط ساده مساجد در صدر اسلام بیان کرد: در آغاز اسلام امکانات و تجهیزات امروزی وجود نداشت و حتی مساجد از امکانات ظاهری گستردهای برخوردار نبودند، اما همین مساجد توانستند انسانهایی را تربیت کنند که منشأ تحولات بزرگ در جامعه شدند.
مسجد باید نیازهای دینی مردم را پاسخ دهد
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به ابعاد مختلف دین گفت: دین را میتوان در سه حوزه اعتقادات، احکام و اخلاق مورد توجه قرار داد و مسجد باید در هر سه عرصه نقشآفرین باشد.
پورذهبی افزود: فعالیت مسجد نباید صرفاً به برگزاری نماز جماعت یا اجرای مناسبتها محدود شود، بلکه باید مرکزی برای آموزش معارف دینی، تبیین احکام، تقویت اخلاق و پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد: هر برنامهای که در مسجد اجرا میشود باید نتیجه و اثر مشخصی در جامعه داشته باشد؛ چراکه صرف داشتن برنامه و افزایش تعداد فعالیتها، بدون مشاهده آثار آن در رفتار و زندگی مردم، نمیتواند معیار موفقیت مسجد باشد.
تمایز مسجد اسلام ناب با اسلام آمریکایی
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به همزمانی این مراسم با چهلمین روز شهادت رهبر شهید، بر ضرورت توجه به اندیشه امام خمینی(ره) درباره اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی تأکید کرد.
پورذهبی گفت: یکی از معیارهای مهم برای سنجش عملکرد مسجد، این است که مشخص شود چه نوع تفکری از این پایگاه دینی به جامعه منتقل میشود؛ مسجد باید بتواند اسلام ناب محمدی(ص) را تبیین و از آن در برابر قرائتهای انحرافی دفاع کند.
وی ادامه داد: مسجد اثرگذار باید روحیه استکبارستیزی، عدالتخواهی و مسئولیتپذیری اجتماعی را در مردم تقویت کند و نسبت به مسائل مهم جهان اسلام بیتفاوت نباشد.
مسجد اثرگذار نسبت به مظلومیت مسلمانان بیتفاوت نیست
پورذهبی با انتقاد از بیتفاوتی برخی کشورهای اسلامی در برابر جنایات و تحولات منطقه اظهار کرد: نمیتوان در برابر مسائل جزئی جامعه حساس بود اما در برابر شهادت هزاران انسان و حمله به یک کشور اسلامی سکوت کرد.
وی افزود: اگر مسجد قرار است پایگاه اسلام ناب باشد، باید در کنار پرداختن به مسائل روزمره مردم، نسبت به ظلم، تجاوز و جنایت علیه مسلمانان نیز حساس باشد و روحیه مطالبهگری و دفاع از مظلوم را در جامعه تقویت کند.
نماینده ولیفقیه در کردستان تأکید کرد: تفاوت مسجدی که صرفاً برنامه برگزار میکند با مسجدی که در جامعه اثر میگذارد، در همین مسئله مشخص میشود؛ مسجد باید بتواند ایمان، اخلاق، آگاهی، مسئولیت اجتماعی و روحیه مقابله با ظلم را در جامعه گسترش دهد.
وی در پایان با قدردانی از تلاش ائمه جماعات، خادمان و فعالان مساجد استان کردستان، برای همه آنان آرزوی توفیق کرد و گفت: خدمت به مسجد و تلاش برای رونق این پایگاه دینی، مسئولیتی ارزشمند است که آثار آن میتواند در زندگی فردی و اجتماعی مردم نمایان شود.
نظر شما