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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

دیدار سردار ابن الرضا با خانواده شهدای جنگ رمضان

دیدار سردار ابن الرضا با خانواده شهدای جنگ رمضان

سرپرست وزارت دفاع با خانواده‌های معظم شهیدان مظفری‌نیا، جبل‌عاملیان، کریمی راهجردی، ببری، محمدی، جعفری از شهدای وزارت دفاع در جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، سردار سرتیپ پاسدار سیدمجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با خانواده‌های معظم شهیدان مظفری‌نیا، جبل‌عاملیان، کریمی راهجردی، ببری، محمدی، ‌جعفری از شهدای وزارت دفاع در جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کرد و از مقام شامخ شهدا و صبر و ایستادگی خانواده‌های آنان تجلیل به عمل آورد.

سردار ابن‌الرضا در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام وزارت دفاع، از صبر، ایستادگی و فداکاری خانواده‌های معظم آنان تجلیل کرد و بر تداوم راه شهیدان و حفظ میراث ارزشمند آنان در مجموعه دفاعی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه علمی و تخصصی شهدای وزارت دفاع، ارزشمندی و تمایز این شهیدان را حاصل دانشمندی و توانمندی علمی آنان در کنار تدین، ایمان و تلاش و مجاهدت فراوانشان عنوان کرد و افزود: برکت تلاش‌های این عزیزان، در کنار دانش و تخصص آنان، ریشه در ایمان و تدینشان داشت و همین ویژگی، آنان را به سرمایه‌هایی ارزشمند برای مجموعه دفاعی کشور تبدیل کرده بود.

سرپرست وزارت دفاع با بیان اینکه در بسیاری از مسائل مهم و اثرگذار دفاعی و حتی ملی، این شهیدان نقش‌آفرین بوده‌اند، اظهار داشت: آنان در موارد متعددی از مراحل نخست حل مسئله تا به نتیجه رساندن طرح‌ها و مأموریت‌های مهم، نقش مؤثر و تعیین‌کننده داشتند و آثار و برکات حضور و تلاش آنان همچنان در مجموعه وزارت دفاع و مسیر پیشرفت صنعت دفاعی کشور باقی، جاری و ساری است.

سردار ابن‌الرضا همچنین با اشاره به نقش این شهیدان در مسیر شکل‌گیری و پیشرفت صنعت دفاعی کشور گفت: آنچه امروز در عرصه دفاعی کشور در اختیار داریم، حاصل دانش، تلاش و فداکاری مردان و زنانی است که در حساس‌ترین مقاطع، مسئولیت خود در قبال ملت و کشور را بر زمین نگذاشتند و در مسیر دفاع از ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

وی با تأکید بر اینکه راه شهدا در مجموعه وزارت دفاع ادامه دارد، افزود: مسیر پیشرفت صنعت دفاعی کشور با تکیه بر دانش، تجربه و ظرفیت‌های داخلی با قدرت ادامه خواهد یافت و میراث علمی و مدیریتی شهیدان، چراغ راه نسل جدید متخصصان و مدیران این عرصه خواهد بود.

در جریان این دیدارها، سرپرست وزارت دفاع با خانواده شهید محمدی‌جعفری و خانواده شهید ببری نیز دیدار و از مقام شامخ این شهیدان و صبر و ایستادگی خانواده‌های آنان تجلیل کرد.

در پایان، درجه سرلشکری شهید مظفری‌نیا و شهید جبل‌عاملیان و درجه سرتیپی شهید دکتر کریمی راهجردی که به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده است به خانواده‌های معظم این سه شهید والامقام اهدا شد.

کد مطلب 6921262
رامین عبداله شاهی

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