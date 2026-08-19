به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجی‌پور با اشاره به اینکه موضوع سوخت در حوزه انرژی، سهم بسزایی در اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم دارد، اظهار کرد: مقوله سوخت نیازمند آن است که هر طرحی در دولت مبتنی بر بررسی تمام جوانب در حوزه‌های گوناگون با نگاه فناورانه و نوآورانه به منظور بهینه‌سازی مصرف باشد و مجلس در شرایط فعلی با افزایش قیمت بنزین مخالف است و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی هر چه سریعتر باید به سمت تبادل و تحلیل داده بر خط و همچنین استفاده از هوش مصنوعی در تمام مراحل زنجیره سوخت حرکت کند.

وی افزود: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان بهینه‌سازی در داخل دولت ایجاد شد و ما توقعات بیشتری از این سازمان داریم و باید با تعامل هرچه بهتر با دستگاه‌های اجرایی و با استفاده از شبکه متمرکز مبتنی بر داده‌های برخط، بتواند طرح‌های پخته‌ای را در حوزه بهینه‌سازی و در بخش زیرساخت کشور ارائه کند.

حاجی‌پور بیان کرد: به‌ طور مثال، اگر بخواهیم در حوزه شبکه حمل‌ونقل داخل شهری به‌ خصوص تاکسی‌های اینترنتی که مبتنی بر شبکه‌های هوشمند و هوش مصنوعی است، صحبت کنیم نزدیک به شش میلیون سفر در روز در همین شبکه‌های تاکسی‌های اینترنتی داریم و با استفاده از ظرفیت‌هایی که از طریق این شبکه‌های هوشمند در کشور ایجاد شده، می‌توان یک شبکه تبادل داده ایجاد کرد و با استفاده از آن، داده‌های موجود در شبکه تاکسی‌های اینترنتی را بررسی و آنالیز کرد تا به یک مدل بهینه‌سازی سوخت و روش‌های اختصاص سوخت در این حوزه برسیم.

وی تاکید کرد: با استفاده از این شبکه‌ها می‌توان مصرف سوخت را بهینه‌سازی و مبتنی بر شبکه‌های هوش مصنوعی، حتی به‌ صورت برخط سوخت را مدیریت و تعرفه گذاری کرد.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحمیلی ناشی از عدم‌مدیریت درست در حوزه انرژی به‌ ویژه بنزین است، عنوان کرد: این موضوع هم در حوزه حمل‌ونقل باربری و هم حمل‌ونقل مسافری در داخل شهر و بین‌شهری است و دولت باید بتواند این بخش را با استفاده از ظرفیت‌های هوشمند و داده‌های کلانی که هم اکنون در سطح کشور وجود دارد به‌ صورت برخط کنترل و مدیریت کند.

حاجی‌پور با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در این حوزه، بیان کرد: ما در فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی کمیته‌های تخصصی مربوط به این حوزه داریم و سعی می‌کنیم طرح های نخبگانی در موارد مختلف را ارائه کنیم تا ان‌شاءالله دستگاه‌های اجرایی بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، تکالیف خود را در احکام برنامه هفتم انجام دهند.

وی با بیان اینکه موضوع سوخت، موضوعی بسیار مهم و مستقیم با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است، خاطرنشان کرد: نمایندگان محترم جلس شورای اسلامی در این خصوص بسیار حساس هستند و معیشت مردم در اولویت قرار دارد و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های نوآورانه و خلاقانه، شاهد توسعه بود به‌ گونه‌ای که کمترین سوءاثر را در کشور ایجاد کند و بالاترین بازدهی را داشته باشد.

در ادامه سهیل یحیی‌زاده، دبیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت استفاده از سوئیچ برخط شبکه‌های تاکسی‌های آنلاین، اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت می‌تواند به عنوان یک طرح پایلوت و خوب در حوزه مدیریت مصرف مبتنی بر هوش مصنوعی در شبکه سوخت‌رسانی کشور، به‌ خصوص در حوزه حمل‌ونقل، مدنظر قرار گیرد.

یحیی‌زاده افزود: می‌توان با استفاده از ظرفیت‌هایی که در داخل ناوگان تاکسی‌های اینترنتی و پلتفرم‌های آن‌ها وجود دارد مانند مدل خودرو، سال تولید و مسافتی که قرار است طی شود و پیشبینی ترافیک به‌ صورت برخط میزان سوخت مورد نیاز خودرو و سهمیه‌ای را که بابت سفر در شبکه ناوگان حمل‌ونقل کشور انجام می‌شود، محاسبه کرد و بر اساس آن، شارژ سوخت را به‌صورت آنلاین برای فرد و حتی برای همان سفر خاص، به‌ صورت بر خط و اختصاصی انجام داد.

وی ادامه داد: این زیرساختی است که در تمام شبکه‌های کشور مانند شبکه‌های بانکی، شبکه‌های برق و شبکه‌های موبایل و ارتباطات همراه رایج است و فرد می‌تواند به‌صورت آنلاین مصرف خود را بررسی و به‌ صورت برخط مدیریت کند و زنجیره تعرفه‌گذاری و مدل‌های آن نیز توسط شبکه یکپارچه تجاری و نه توسط افراد صورت پذیرد که متاسفانه اکنون این زیرساخت‌های داده ای در کشور به‌ صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد.

دبیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس بیان کرد: با استفاده از ظرفیت‌هایی که در این حوزه‌ها داریم و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی می‌تواند این ظرفیت‌ها و پلتفرم‌ها را به یکدیگر متصل کند و مدل‌هایی مبتنی بر سیستم‌های برخط، استفاده از API، تبادل برخط داده و همچنین هوش مصنوعی در زنجیره مدیریت سوخت شامل تولید و توزیع و مصرف در کشور ایجاد کند تا بتوان به‌ صورت برخط میزان مورد نیاز را به هدف مورد نیاز رساند.

یحیی‌زاده بیان کرد: با انجام این کار می‌توان بر اساس داده‌های برخطی که در اختیار سامانه‌ها قرار می‌گیرد، سهمیه‌ها را به‌صورت برخط اختصاص داد و بر اساس مدل‌ها و تجمیع داده‌هایی که از سیستم‌های مدیریت به دست می‌آید، سیستم‌های پشتیبان داده و سیستم‌های تصمیم‌ساز را برای مدیران ارشد کشور ایجاد کرد.