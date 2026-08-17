به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر دوشنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: درپی وقوع چند فقره سرقت از خانه باغها، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران کلانتری ۱۳ عباسی با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی وبا هماهنگی مقام قضایی متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم ، در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهم در بازجوییهای بعمل آمده به ۱۰ فقره سرقت از خانه باغها اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد
سرهنگ اسدیان در پایان از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را دراسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام نمایند.
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