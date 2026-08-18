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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

دستگیری سارق ساختمان های نیمه کاره و کابل برق در آذرشهر

دستگیری سارق ساختمان های نیمه کاره و کابل برق در آذرشهر

آذرشهر- فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از دستگیری سارق حرفه ای غیر بومی با ۳۰ فقره سرقت وکشف اموال مسروقه و دو نفر مالخر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین زاهد عصر سه شنبه با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱امام قرار گرفت .

وی در ادامه افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی، یک سارق غیر بومی و دو نفر مالخر را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر بیان داشت: متهم ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرم و اتهامی شد، اما با روبه رو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات به ناچار لب به اعتراف گشوده و به ۳۰ فقره سرقت لوازم ساختمان های نیمه کاره و کابل های اداره برق و مخابرات اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه این سارق مقادیر قابل توجهی اقلام مسروقه کشف شده است،خاطر نشان کرد: متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6920524

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