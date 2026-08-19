حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز (چهارشنبه) تا بامداد روز جمعه، در برخی از ساعات با وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی سواحل و فراساحل استان (بویژه مناطق شمالی و مرکزی) مواج و متلاطم خواهد بود، در این مدت در مناطق مستعد استان خیزش گرد و خاک محلی و همچین احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای به استان و روی دریا مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی امروز دمای بیشنه هوا نیز در برخی از نقاط به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی فراتر خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد،. در برخی نقاط بادو گردوخاک و در مناطق شمالی و مرکزی و روی دریا احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۱۲ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت و از امشب در سواحل و روی دریا گاهی بیش از ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر و از امشب ۱۲۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۴۰ سانتی‌متر خواهد بود.