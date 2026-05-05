سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، طی پنج روز آینده با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی، بهتناوب سواحل و فراساحل استان مواج پیشبینی میشوند، همچنین در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای به نواحی شمالی و مرکزی استان دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقهای پیش بینی می شود.
وی گفت: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و فردا در سواحل شمالی گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و روی دریا از اواخر وقت امشب در مناطق شمالی و مرکزی بهتدریج ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰سانتیمتر و از اواخر وقت امشب در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی بهتدریج ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.
