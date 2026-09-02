به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری، در جمع فعالان قرآنی مساجد یزد با تأکید بر اهمیت انس با قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) در سفارش به امت اسلامی فرمودند: «إِنّی تارِکٌ فیکُمُ الثَّقَلَین» و قرآن و اهل‌بیت(ع) را به عنوان دو امانت گران‌بها در میان امت اسلامی به یادگار گذاشتند.

وی افزود: اگر مسلمانان به قرآن و اهل‌بیت(ع) که دو امانت پیامبر اکرم(ص) هستند، تمسک کنند، از هدایت و سعادت برخوردار خواهند شد؛ چراکه این دو حقیقت از یکدیگر جداشدنی نیستند و تمسک به هر دو، انسان را از گمراهی مصون می‌دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به وجود جریان‌هایی که با وجود ظاهر قرآنی از مسیر صحیح منحرف شده‌اند، بیان کرد: امروز در برخی کشورهای اسلامی قرآن تلاوت می‌شود، اما به دلیل بی‌توجهی به سفارش پیامبر اکرم(ص) درباره اهل‌بیت(ع)، این انس با قرآن به نتیجه مطلوب نرسیده است.

آیت‌الله ناصری ادامه داد: قرآن تنها برای تلاوت نیست، بلکه باید در زندگی فردی و رفتار اجتماعی مسلمانان جاری شود و نمی‌توان مدعی پیروی از قرآن بود، اما در برابر ظلم و جور سر تسلیم فرود آورد.

وی با اشاره به اهتمام امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب به قرآن کریم گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تأکیدات امامین انقلاب، توجه به قرآن کریم در جامعه افزایش یافت و امام خمینی(ره) نیز انس ویژه‌ای با قرآن داشتند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد افزود: امام خمینی(ره) عملاً به جامعه آموختند که باید با قرآن آشنا بود و زندگی را با قرآن و خداوند متعال پیوند زد.

وی با تأکید بر اینکه قرآن و اهل‌بیت(ع) را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد، تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) به صراحت فرمودند که تمسک به این دو امانت، انسان را از گمراهی حفظ خواهد کرد.

آیت‌الله ناصری با تأکید بر نقش محوری مساجد در ترویج فرهنگ قرآنی خاطرنشان کرد: مساجد باید به کانون قرآن و اهل‌بیت(ع) تبدیل شوند و فعالیت‌های قرآنی در مساجد با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر نقش اجتماعی مساجد تأکید کرد و افزود: مساجد باید پیشگام حل مشکلات و مسائل محلات باشند و در زمینه‌های مختلف، یاری‌رسان مردم و جامعه باشند.

امام جمعه یزد اظهار کرد: فعالان مسجدی باید مشکلات و نیازهای محله خود را شناسایی کرده و برای رفع آنها تلاش کنند تا مسجد در کنار نقش عبادی و فرهنگی خود، به پایگاهی برای خدمت‌رسانی و حل مسائل مردم تبدیل شود.

آیت‌الله ناصری با تأکید بر ضرورت اخلاص و ایثار در فعالیت‌های مسجدی گفت: کار در مسجد باید مخلصانه و ایثارگرانه باشد و فعالان مسجدی بدون چشم‌داشت برای خدمت به مردم و اعتلای فرهنگ دینی تلاش کنند.

وی در پایان از مردم و فعالان مسجدی خواست با حضور پررنگ‌تر در مساجد و تقویت فعالیت‌های قرآنی و دینی، زمینه گسترش فرهنگ قرآن و اهل‌بیت(ع) در جامعه را فراهم کنند.