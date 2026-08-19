میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال در مجموع ۲۶۲ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان سرپل‌ذهاب در نظر گرفته شده که در بخش‌های مختلف استانی، نفت و گاز و اعتبارات متوازن توزیع خواهد شد.

وی افزود: بیشترین سهم اعتبارات شهرستان به حوزه نفت و گاز اختصاص یافته و بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است و پس از آن، حوزه راه با حدود ۶۴ میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارد.

فرماندار سرپل‌ذهاب ادامه داد: با توجه به تنش آبی موجود در شهرستان، حدود ۴۵ میلیارد تومان نیز برای حوزه آب و تأمین آب شرب روستایی اختصاص یافته است و پس از آن، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش در رده‌های بعدی توزیع اعتبارات قرار دارند.

رحیمی با اشاره به ضرورت توجه به شاخص‌های توسعه شهرستان گفت: بخش قابل توجهی از اعتبارات بر اساس شاخص‌های اقتصادی و نیازهای واقعی سرپل‌ذهاب توزیع شده و تلاش شده است منابع به سمت حوزه‌هایی هدایت شود که شهرستان در آنها نسبت به میانگین استانی نیاز بیشتری به توسعه و تقویت دارد.

وی افزود: از جمله این حوزه‌های اولویت‌دار می‌توان به بهداشت و درمان، خانه‌های بهداشت، کتابخانه‌ها، اماکن ورزشی، اجرای طرح‌های هادی روستایی، راه و تأمین آب اشاره کرد که نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و تخصیص منابع بیشتر هستند.

فرماندار سرپل‌ذهاب یکی دیگر از دغدغه‌های مهم شهرستان را تکمیل پروژه‌های اداری نیمه‌تمام باقی‌مانده از دوران زلزله عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و نگاه ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، موضوع اختصاص اعتبار ویژه برای ساخت و تکمیل ساختمان‌های اداری شهرستان از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار گرفته است.

رحیمی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از ساختمان‌های اداری سرپل‌ذهاب در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی پایینی برخوردار هستند و برای تکمیل مجموعه پروژه‌های نیمه‌تمام، اعتبارات قابل توجهی مورد نیاز است.

وی تأکید کرد: پیگیری برای جذب اعتبارات مورد نیاز و تسریع در روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام اداری از اولویت‌های مدیریت شهرستان خواهد بود تا زیرساخت‌های اداری سرپل‌ذهاب نیز متناسب با نیازهای شهرستان تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.