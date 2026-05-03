صادرات نفت روسیه در ماه آوریل ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته منابع تجاری و صنعتی و بر اساس برآوردهای رویترز، روسیه توانسته است مقدار بارگیری نفت خام در پایانههای اصلی خود را در غرب این کشور در ماه آوریل همانند ماه مارس حفظ کند و احتمال میرود این مقدار در ماه مه افزایش یابد.
حملههای پهپادی به بندرها و زیرساختهای خط لوله، بارگیری نفت خام از بندرهای واقع در دریای بالتیک و سیاه را اواخر ماه مارس و اوایل آوریل محدود کرد، اما سبب کاهش کلی محمولهها نشد.
صادرات و انتقال محمولههای نفت خام اورال، سیبرین لایت و کبکو از پایانههای پریمورسک، اوست-لوگا و نووروسیسک در ماه آوریل حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز تخمین زده میشود.
دادههای منابع بازار نشان میدهد که این رقم تا حد زیادی با رقم اصلاحشده ماه مارس مطابقت دارد.
صادرات نفت خام از بندر اوست-لوگا در تاریخ ۲۵ مارس (پنجم فروردین) پس از حملهها متوقف شد و تنها در روز هفتم آوریل (۱۸ فروردین) از سر گرفته شد. به گفته معاملهگران، بارگیری از این بندر ابتدای ماه به کمترین مقدار رسیده بود.
در همین حال بخشی از صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی از بندر نووروسیسک پس از چهار روز توقف بهدلیل حمله پهپادی اوکراین در روز نهم آوریل (۲۰ فروردین) از سر گرفته شد.
فعالان بازار پیشبینی میکنند که با وجود اختلالهای جهانی، روسیه بتواند در ماه مه با بهبود شرایط آبوهوای فصلی در بندرها، مازاد نفت خام داخلی و ذخیرهسازیهای انباشته، بارگیری محمولهها را افزایش دهد.
یک منبع آگاه در گفتوگو با رویترز عنوان کرد: روسیه نفت زیادی دارد و همه به صادرات تمایل دارند. حملههای تازه پهپادی به بندرها و خطوط لوله میتواند برنامههای افزایش صادرات این کشور را مختل کند.
در همین حال از سرگیری عرضه نفت خام به اسلواکی و مجارستان از طریق خط لوله دروژبا میتواند فشار واردشده به بندرهای روسیه را کاهش دهد، زیرا احتمال میرود انتقال نفت به این دو کشور به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
با این حال، توقف صادرات نفت خام قزاقستان به آلمان، مقدار انتقال نفت مازاد از تولیدکنندگان قزاقستانی در بندرهای روسیه را افزایش خواهد داد.
روسیه اعلام کرده است که عرضه نفت از قزاقستان را که پیشتر قرار بود از طریق خط لوله دروژبا به آلمان منتقل شود، به مسیرهای دیگر هدایت خواهد کرد.
