حمله پهپادی به یک نفتکش آمریکایی در دریای سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع خبری از حمله پهپادی به یک نفتکش در سواحل روسیه در دریای سیاه خبر دادند.

این منابع گزارش دادند که روز چهارشنبه (هشتم ژوئیه) یک نفتکش متعلق به شرکت آمریکایی شورون که برای حمل نفت از طریق کنسرسیوم خط لوله خزر استفاده می‌شود، در سواحل روسیه در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

این نفتکش که «یاسا پولاریس» نام دارد، در مسیر تأسیسات بارگیری کنسرسیوم خط لوله خزر در نزدیکی بندر نووروسیسک روسیه در حرکت بود که مورد اصابت پهپاد قرار گرفت.

بر اساس بیانیه رسمی شرکت شورون، همه خدمه سالم بوده و نفتکش پایدار مانده و به سمت یک بندر امن در حرکت است. این شرکت در حال هماهنگی با اپراتور کشتی و مقامات مربوطه است و تأکید کرده که این حادثه تأثیری بر عملیات شورون در قزاقستان یا صادرات نفت این کشور نداشته است.