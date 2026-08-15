کاهش واردات نفت ترکیه از روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته معامله‌گران و براساس داده‌های کشتیرانی گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، ترکیه خرید نفت از بندرهای روسیه را در ماه ژوئیه کاهش داده است و در ماه اوت هم به دلیل حمله‌های پهپادی اوکراین و اختلال در صادرات از پایانه‌های این کشور در دریای سیاه افت واردات ادامه خواهد داشت.

اوکراین در ماه ژوئیه حمله به پایانه روسیه در دریای سیاه را افزایش داد و سبب توقف یک‌هفته‌ای صادرات از پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) و بارگیری ناپایدار از بندر نووروسیسک شد. درنتیجه، بارگیری نفت از پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر در ماه ژوئیه یک‌پنجم کاهش یافته است.

ترکیه ضمن انتقاد از حمله به نفتکش‌های مرتبط با روسیه در نزدیکی آب‌های این کشور در دریای سیاه، اعلام کرد که این حمله‌ها نگران‌کننده هستند و بر امنیت ناوبری و تجارت در منطقه تأثیر می‌گذارند.

ترکیه یکی از خریداران اصلی نفت خام نوع سی‌پی‌سی بلند (CPC Blend)، کبکو (KEBCO) قزاقستان و اورال روسیه است که در ماه ژوئیه تنها حدود ۹ هزار تن نفت از بندرهای روسیه وارد کرده است. این مقدار نسبت به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن واردات نفت در ماه ژوئن کاهش داشته است.

براساس داده‌های گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن، کمی بیش از ۳۰۰ هزار تن از این مقدار واردات از دریای سیاه تأمین شده، درحالی‌که این رقم در ماه ژوئن ۶۰۰ هزار تن بوده است.

طبق این داده‌ها، پیش‌بینی می‌شود ترکیه در ماه اوت حدود ۲۰۰ هزار تن نفت از بندرهای روسیه واقع در دریای سیاه دریافت کند.

به گفته معامله‌گران، ترکیه برای جبران تأثیرات منفی ناشی از بحران دریای سیاه، منابع تأمین خود را متنوع می‌کند.

معامله‌گران همچنین افزودند که این کشور در ماه اوت مقدار اندکی نفت از برزیل و گویان وارد خواهد کرد.

بارگیری از پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر که حدود ۱.۸ درصد از نفت جهان را از قزاقستان به ساحل دریای سیاه در روسیه منتقل می‌کند، از اواسط ماه گذشته مختل شده و به اختلال در عرضه ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دامن زده است.

روزنامه فایننشال تایمز، روز چهارشنبه (۲۱ مرداد) به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داد که کی‌یف پس از درخواست جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، حمله‌های پهپادی به نفتکش‌های نفتی غیرروسی را که از پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر در دریای سیاه روسیه استفاده می‌کردند، متوقف کرده است.