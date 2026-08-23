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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

افتتاح ۳۶۶ میلیارد ریال طرح آبخیزداری در لرستان طی هفته دولت

افتتاح ۳۶۶ میلیارد ریال طرح آبخیزداری در لرستان طی هفته دولت

خرم‌آباد - مدیرکل منابع طبیعی لرستان از افتتاح ۳۶۶ میلیارد ریال طرح آبخیزداری در این استان طی هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای دولت و تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه و آبادانی استان و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم است و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز در همین راستا، تعدادی از پروژه‌های مهم و اثرگذار خود را در این ایام افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رساند.

افتتاح ۳۶۶ میلیارد ریال طرح آبخیزداری در لرستان

وی با اشاره به اختصاص اعتباری بالغ بر ۳۶۶ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه‌ها، افزود: بخش قابل‌توجهی از طرح‌های قابل افتتاح مربوط به حوزه آبخیزداری و مدیریت منابع آب‌وخاک است که باهدف کنترل روان آب‌ها، کاهش فرسایش خاک، جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب، تقویت پوشش گیاهی و افزایش بهره‌وری از منابع طبیعی اجرا شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان، ادامه داد: اجرای پروژه‌های آبخیزداری از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است، چرا که این طرح‌ها علاوه بر حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، نقش مهمی در کنترل سیلاب، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، حفظ خاک و ایجاد زمینه برای توسعه پایدار مناطق مختلف استان دارند.

نجفی همچنین احداث و توسعه نهالستان را از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های تولید نهال یکی از اولویت‌های مهم این اداره کل در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است و تلاش می‌کنیم با افزایش ظرفیت تولید نهال، زمینه لازم برای تأمین نهال موردنیاز طرح‌های جنگل‌کاری، احیای مراتع، توسعه فضای سبز و سایر برنامه‌های منابع طبیعی استان فراهم شود.

اجرای پروژه‌های زیرساختی

وی افزود: احداث نهالستان و تقویت ظرفیت تولید نهال، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حفاظت از منابع طبیعی استان محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در توسعه پوشش گیاهی، مقابله با فرسایش خاک، کاهش آثار خشکسالی و بهبود شرایط زیست‌محیطی استان داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان در ادامه به اجرای پروژه‌های زیرساختی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اشاره کرد و گفت: نصب و راه‌اندازی سیستم برق اضطراری اداره کل نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در هفته دولت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

نجفی، اظهار کرد: باتوجه‌به اهمیت استمرار فعالیت‌های اداری و عملیاتی اداره کل، به‌ویژه در شرایط اضطراری و هنگام بروز حوادث و بحران‌ها، راه‌اندازی سیستم برق اضطراری می‌تواند نقش مؤثری در تداوم خدمات و فعالیت‌های مجموعه داشته باشد و از اختلال در روند ارائه خدمات جلوگیری کند.

وی همچنین احداث دیوار حصار و انبار در محل یگان حفاظت را از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح برشمرد و بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این مجموعه مسئولیت خطیر حفاظت از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی استان را بر عهده دارد.

توسعه هم‌زمان فعالیت‌های اجرایی، حفاظتی و زیرساختی

مدیرکل منابع طبیعی لرستان، تصریح کرد: ایجاد فضای مناسب برای استقرار نیروها، نگهداری تجهیزات و امکانات و همچنین ارتقای شرایط فیزیکی و حفاظتی یگان، می‌تواند به افزایش توان عملیاتی و پشتیبانی از مأموریت‌های نیروهای حفاظت منابع طبیعی کمک کند.

نجفی با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی نیازمند توسعه هم‌زمان فعالیت‌های اجرایی، حفاظتی و زیرساختی است، تصریح کرد: مجموعه پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت، حاصل تلاش مجموعه همکاران اداره کل، همکاری دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری استان و کشور است.

وی تصریح کرد: رویکرد اصلی این اداره کل، حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی، اجرای طرح‌های آبخیزداری، افزایش تولید نهال، تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم است و امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و تخصیص اعتبارات موردنیاز، شاهد اجرای پروژه‌های بیشتری در نقاط مختلف استان باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان، افزود: بهره‌برداری از این پروژه‌ها در هفته دولت، گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان و تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه پایدار، حفاظت از سرمایه‌های ملی و خدمت‌رسانی شایسته به مردم لرستان خواهد بود.

کد مطلب 6924902

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