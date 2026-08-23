افتتاح ۳۶۶ میلیارد ریال طرح آبخیزداری در لرستان طی هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی ظهر امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای دولت و تشریح اقدامات انجامشده در راستای توسعه و آبادانی استان و خدمترسانی مطلوبتر به مردم است و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز در همین راستا، تعدادی از پروژههای مهم و اثرگذار خود را در این ایام افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رساند.
افتتاح ۳۶۶ میلیارد ریال طرح آبخیزداری در لرستان
وی با اشاره به اختصاص اعتباری بالغ بر ۳۶۶ میلیارد ریال برای اجرای این پروژهها، افزود: بخش قابلتوجهی از طرحهای قابل افتتاح مربوط به حوزه آبخیزداری و مدیریت منابع آبوخاک است که باهدف کنترل روان آبها، کاهش فرسایش خاک، جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب، تقویت پوشش گیاهی و افزایش بهرهوری از منابع طبیعی اجرا شدهاند.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، ادامه داد: اجرای پروژههای آبخیزداری از مهمترین برنامههای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان است، چرا که این طرحها علاوه بر حفاظت از عرصههای منابع طبیعی، نقش مهمی در کنترل سیلاب، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، حفظ خاک و ایجاد زمینه برای توسعه پایدار مناطق مختلف استان دارند.
نجفی همچنین احداث و توسعه نهالستان را از دیگر پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساختهای تولید نهال یکی از اولویتهای مهم این اداره کل در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است و تلاش میکنیم با افزایش ظرفیت تولید نهال، زمینه لازم برای تأمین نهال موردنیاز طرحهای جنگلکاری، احیای مراتع، توسعه فضای سبز و سایر برنامههای منابع طبیعی استان فراهم شود.
اجرای پروژههای زیرساختی
وی افزود: احداث نهالستان و تقویت ظرفیت تولید نهال، یک سرمایهگذاری بلندمدت برای حفاظت از منابع طبیعی استان محسوب میشود و میتواند نقش مهمی در توسعه پوشش گیاهی، مقابله با فرسایش خاک، کاهش آثار خشکسالی و بهبود شرایط زیستمحیطی استان داشته باشد.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان در ادامه به اجرای پروژههای زیرساختی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اشاره کرد و گفت: نصب و راهاندازی سیستم برق اضطراری اداره کل نیز از دیگر پروژههایی است که در هفته دولت مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
نجفی، اظهار کرد: باتوجهبه اهمیت استمرار فعالیتهای اداری و عملیاتی اداره کل، بهویژه در شرایط اضطراری و هنگام بروز حوادث و بحرانها، راهاندازی سیستم برق اضطراری میتواند نقش مؤثری در تداوم خدمات و فعالیتهای مجموعه داشته باشد و از اختلال در روند ارائه خدمات جلوگیری کند.
وی همچنین احداث دیوار حصار و انبار در محل یگان حفاظت را از دیگر پروژههای قابل افتتاح برشمرد و بیان کرد: تقویت زیرساختهای یگان حفاظت منابع طبیعی از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که این مجموعه مسئولیت خطیر حفاظت از عرصههای ملی و منابع طبیعی استان را بر عهده دارد.
توسعه همزمان فعالیتهای اجرایی، حفاظتی و زیرساختی
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، تصریح کرد: ایجاد فضای مناسب برای استقرار نیروها، نگهداری تجهیزات و امکانات و همچنین ارتقای شرایط فیزیکی و حفاظتی یگان، میتواند به افزایش توان عملیاتی و پشتیبانی از مأموریتهای نیروهای حفاظت منابع طبیعی کمک کند.
نجفی با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی نیازمند توسعه همزمان فعالیتهای اجرایی، حفاظتی و زیرساختی است، تصریح کرد: مجموعه پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت، حاصل تلاش مجموعه همکاران اداره کل، همکاری دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای اعتباری استان و کشور است.
وی تصریح کرد: رویکرد اصلی این اداره کل، حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی، اجرای طرحهای آبخیزداری، افزایش تولید نهال، تقویت زیرساختهای حفاظتی و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم است و امیدواریم با تداوم حمایتها و تخصیص اعتبارات موردنیاز، شاهد اجرای پروژههای بیشتری در نقاط مختلف استان باشیم.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، افزود: بهرهبرداری از این پروژهها در هفته دولت، گامی در مسیر تقویت زیرساختهای منابع طبیعی و آبخیزداری استان و تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه پایدار، حفاظت از سرمایههای ملی و خدمترسانی شایسته به مردم لرستان خواهد بود.
نظر شما