اکران آنلاین «وحشی» از ۳ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «وحشی» از روز سه شنبه ۳ شهریور ساعت ۱۸ در بخش سینما آنلاین فیلم نت اکران می شوند. برای تماشای فیلم های اکران آنلاین نیاز به داشتن اشتراک فیلم نت نیست و خرید بلیت کافی است.

فیلم سینمایی «وحشی» به کارگردانی و نویسندگی شراره سروش و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر ثقفی ساخته شده است.

بازیگران فیلم ۸۲ دقیقه ای «وحشی» الهام کردا، رویا نونهالی، پیام احمدی‌نیا، بهرام ابراهیمی، حسین محمدحسینی، محمود نظرعلیان، نفس بازغی، دنیا نصر، روناک پوریادگار، سایه ثقفی هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از سرمایه‌گذاران: مستانه مهاجر، علی‌اکبر ثقفی، مدیر فیلمبرداری: گلاره کیازند، طراح گریم: سودابه خسروی، تدوین: اشکان مهری، طراح صحنه: شراره سروش، منشی صحنه: فاطمه ثقفی، مدیر صدابرداری: علیرضا پاک نهاد، طراح لباس: نیاز حمیدی، مدیر برنامه ریزی: علی نوابی، عکاس: محمد دارایی، طراح پوستر: محمدحامد ابطحی.

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