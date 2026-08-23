به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه ظهر یکشنبه در نخستین اجلاسیه سالانه همدان؛ مرکز جهانی طب ایرانی با اشاره به تلاشهای پژوهشگران حوزه گیاهشناسی و طب ایرانی، اظهار کرد: شماری از دانشمندان کشور برای شناسایی ظرفیتهای گیاهان دارویی در مناطق مختلف ایران دشواریهای فراوانی را متحمل شدهاند که این تلاشها بیانگر توان علمی بالای کشور در این عرصه است.
وی با بیان اینکه طب سنتی در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در جریان سفر اخیر به هند و گفتوگو با دانشگاهها و دانشمندان این کشور ظرفیتهای طب سنتی و داروشناسی بررسی شد و ایران نیز از شخصیتهای علمی ارزشمندی برخوردار است که باید بیش از پیش معرفی و حمایت شوند.
فرصت پرداختن به طب و حکمت سینوی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه همدان بهعنوان شهر حکمت و زادگاه ابنسینا، گفت: برگزاری این اجلاس با نام ابنسینا فرصتی برای پرداختن به حکمت و طب سینوی است.
حجت الاسلام خسروپناه پزشکی را دانشی میانرشتهای دانست و اظهار کرد: پزشکی هم دانش نظری و هم دانش عملی است و با فناوری، هنر، علوم طبیعی، انسانی و مهندسی ارتباط دارد؛ از این رو نمیتوان آن را جدا از دیگر حوزههای علمی بررسی کرد.
وی یکی از چالشهای مهم پزشکی را مبانی طبیعتشناسی عنوان کرد و افزود: باید نسبت میان مباحثی مانند عناصر چهارگانه در طب سنتی و یافتههای علوم سلولی و مولکولی در شناخت طبیعت انسان و جسم او، بهدرستی تبیین شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباط پزشکی با علوم انسانی را از دیگر چالشهای این حوزه برشمرد و گفت: علوم رفتاری، اجتماعی و شناختی امروز در کنار پزشکی قرار گرفتهاند و بدون توجه به این حوزهها علوم پزشکی نمیتواند بهطور کامل به اهداف خود دست یابد.
وی با اشاره به گسترش پیوند علوم مهندسی و پزشکی، بیان کرد: مهندسی پزشکی تنها به ساخت ابزارهای مورد استفاده پزشکان محدود نیست بلکه در بسیاری از روشهای درمانی، حضور و همکاری متخصصان رشتههای مختلف ضروری است.
حجت الاسلام خسروپناه روشهایی مانند الکتروپوریشن و استفاده از میدانهای الکتریکی برای انتقال مواد به سلول و درمان سرطان را نمونهای از درهمتنیدگی علوم پزشکی، مهندسی و زیستشناسی دانست و افزود: در حوزه ژندرمانی نیز فعالیتهای علمی متعددی در کشور در حال انجام است.
وی یکی از مسائل اساسی در حوزه سلامت را سیاستگذاری دانست و گفت: جایگاه طبهای مکمل، میزان سرمایهگذاری در پیشگیری در مقایسه با درمان و شیوه اجرای سیاستهای سلامت نیازمند تصمیمگیری دقیق و مبتنی بر نظر کارشناسی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از غلبه رویکرد درمانمحور در مطالبات عمومی، افزود: بخش عمده مطالبهگری مسئولان و نمایندگان مردم معطوف به کمبود بیمارستان، تخت و تجهیزات پزشکی است در حالی که موضوعاتی نظیر پیشگیری از بیماریها، توسعه ورزش همگانی و اصلاح سبک زندگی کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
حجت الاسلام خسروپناه بر ضرورت برنامهریزی شوراهای فرهنگ عمومی استانها برای توسعه ورزش همگانی، اصلاح سبک زندگی و کاهش بیماریهایی مانند دیابت و چربی خون تاکید کرد و گفت: پیشگیری باید در اولویت سیاستهای سلامت قرار گیرد.
وی با تاکید بر نگاه همهجانبه به انسان در نظام سلامت، اظهار کرد: انسان صرفاً موجودی زیستی نیست و ابعاد روحی، روانی، اجتماعی و معنوی او نیز در سلامت و درمان نقش موثری دارد بنابراین سیاستگذاری سلامت باید همه این ابعاد را همزمان مورد توجه قرار دهد.
حجت الاسلام خسروپناه حکمرانی را فرایند حل مسئله دانست و افزود: بخشی از مسائل پزشکی ریشه در حکمرانی دارد و حل آنها نیازمند تدوین سیاستهای جامع، عملیاتی و قابل اجرا است.
وی با اشاره به سیاستهای کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب، گفت: این سیاستها در ۱۴ بند به موضوعاتی از جمله عدالت در سلامت، بیمه و بیمه تکمیلی، سلامت جسمی، روانی و معنوی، اصلاح سبک زندگی و طب سنتی پرداخته است و در چهار بند نیز بهصورت مستقیم یا مرتبط، موضوع طب سنتی مورد توجه قرار دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: این شورا از زمان تاسیس تاکنون اسناد و مصوبات متعددی در حوزه سلامت، آموزش پزشکی، ارتقای سلامت زنان، تاسیس دانشگاه طب ایرانی، سلامت معنوی، درمانهای نوین و توسعه زیرساختهای علمی و آزمایشگاهی داشته است.
وی با اشاره به تشکیل ستاد سلامت با همکاری وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی و نخبگان کشور، تاکید کرد: هیچ مصوبهای در حوزه سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نمیشود مگر آنکه مورد بررسی و تایید نخبگان و کارشناسان این حوزه قرار گیرد.
حجت الاسلام خسروپناه در بخش دیگری از سخنانش به مفهوم «سلامت حکمی» در اندیشه ابنسینا پرداخت و گفت: برای شناخت دقیق دیدگاه ابنسینا در حوزه سلامت نباید تنها به کتاب «القانون فی الطب» بسنده کرد بلکه باید این اثر را در پیوند با «شفا»، «دانشنامه علایی»، مباحث طبیعیات، الهیات و آثار مرتبط با نفس و سلامت روح و روان بررسی کرد.
وی افزود: ابنسینا تنها ناقل دانش پیشینیان نبود بلکه با بهرهگیری از میراث علمی تمدنهای پیش از خود تحولاتی در حوزه حکمت و طب ایجاد کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی حکمت را مبتنی بر عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش و عقل معاد دانست و بیان کرد: در این نگاه سلامت تنها به سلامت جسم محدود نمیشود و سلامت روحی، مادی و معنوی را نیز دربر میگیرد.
ضرورت شناخت اندیشه ابوعلی سینا
حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به ضرورت مطالعه منظومه فکری ابنسینا بهصورت یکپارچه، گفت: میان کتاب «قانون»، طبیعیات و الهیات ابنسینا پیوندی گسترده وجود دارد و شناخت دقیق طب سینوی بدون توجه به مبانی فلسفی و طبیعیات این حکیم امکانپذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: امروز کتاب «قانون» ابنسینا حتی در ایران نیز بهصورت کامل تدریس نمیشود و در دیگر کشورهایی که مدعی تدریس آن هستند نیز باید میزان و عمق آموزش این اثر مورد بررسی قرار گیرد.
حجت الاسلام خسروپناه در پایان تاکید کرد: تحقق جایگاه جهانی همدان در حوزه طب ایرانی و سینوی مستلزم همافزایی میان پژوهشگران، دانشگاهها، نهادهای اجرایی، بخش فناوری و نظام سیاستگذاری سلامت است.
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