به گزارش خبرنگار مهر، مختار عباسی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام شعار هفته دولت امسال با عنوان «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» با تشریح جزئیات طرح‌های آماده بهره‌برداری در لارستان گفت: برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که یک هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان آن به ۸۸ طرح دولتی اختصاص دارد.

فرماندار ویژه لارستان ادامه داد: بخش خصوصی نیز با سرمایه‌گذاری ۶۲۴ میلیارد تومانی در اجرای دو طرح مشارکت داشته و ۵ پروژه دیگر نیز با مشارکت دولت و خیرین و اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

عباسی با اشاره به پروژه‌های شاخص شهر لار گفت: کارخانه تولید گچ سفیدکاری و میکرونیزه شرکت فیض گوهر زاگرس با ظرفیت سالانه ۲۰۰ هزار تن، طرح تولید مخازن پلی‌اتیلن با سیستم چرخشی و ظرفیت ۲ هزار و ۳۰۰ تن، سونا و جکوزی استخر سرپوشیده هلال احمر و مرمت مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی آب شهر لار از مهمترین طرح‌های این شهر است.

وی افزود: آبرسانی به سایت‌های ۱۶۹ و ۱۶ واحدی نهضت ملی مسکن و تقویت شبکه برق با نصب ۱۰ دستگاه پست هوایی نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

توسعه شهری لار؛ از بازار قیصریه تا معابر و آب‌های سطحی

فرماندار لارستان در ادامه به پروژه‌های شهرداری لار اشاره کرد و گفت: موزائیک‌فرش پیاده‌راه خیابان آیت‌الله خامنه‌ای، اصلاح ترافیکی تقاطع بلوار آزادی و غدیر جنوبی، کف‌سازی و جداره‌سازی گذر آیت‌الله آیت‌اللهی، سنگ‌فرش بازار قیصریه و بازسازی سابات توکلی از جمله طرح‌های آماده افتتاح است.

عباسی اضافه کرد: روکش آسفالت بلوار امام رضا(ع)، زیرسازی و آسفالت ۱۵۰ هزار مترمربع از معابر، اصلاح ترافیکی پل انصاری و اجرای پنج کیلومتر کانال دفع آب‌های سطحی نیز در مجموعه پروژه‌های شهری لار قرار دارد.

وی همچنین از بهره‌برداری پروژه‌هایی در حوزه سلامت و زیرساخت خبر داد و اظهار کرد: راه‌اندازی ماموگرافی و تصفیه‌خانه فاضلاب بیمارستان امام رضا(ع)، اصلاح و مقاوم‌سازی پایه‌های شبکه فشار متوسط هوایی، تعویض ۱۳۵ اصله پایه فرسوده و احداث پست‌های برق مورد نیاز نهضت ملی مسکن از دیگر طرح‌های هفته دولت در منطقه است.

افتتاح نیروگاه‌های جدید خورشیدی در لارستان

فرماندار ویژه لارستان با اشاره به توجه ویژه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: بزرگترین نیروگاه خورشیدی روستای حسین‌آباد برکه پوزه در بخش صحرای باغ و همچنین نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی علی‌آباد در بخش مرکزی از جمله طرح‌های مهمی هستند که در این ایام افتتاح می‌شوند.

وی درباره طرح‌های بخش مرکزی نیز بیان کرد: روکش آسفالت و ایمن‌سازی راه زاهد محمود به اوه به طول ۴.۳ کیلومتر، پارک شهیدان کارمند، زیرسازی خیابان‌ها و خرید ماشین‌آلات برای شهرداری لطیفی، تکمیل آموزشگاه امینازاده در روستای مهرآباد، نمازخانه آموزشگاه بریز و سالن امتحانات عارف ۲ از دیگر پروژه‌های این بخش است.

عباسی با اشاره به طرح‌های عمادشهر گفت: زیرسازی و آسفالت خیابان‌های شهید رحمان‌پور، امام شافعی، امام سجاد، ملا سرو ناز و اسداله کمال در مجموع به مساحت ۳۰ هزار مترمربع، بهسازی ساختمان شهرداری، موزائیک‌فرش پیاده‌روها، احداث میدان شهید کریم‌نیا و توسعه روشنایی معابر از جمله پروژه‌های این شهر است.

وی ادامه داد: برای توسعه روشنایی عمادشهر، ۴۶ پایه و ۷۸ دستگاه چراغ LED نصب شده و همچنین ۲۳ دستگاه پست هوایی جابه‌جا و ۳۵ اصله پایه برق در روستاهای خلور و باغ تعویض می‌شود.

فرماندار ویژه لارستان درباره پروژه‌های شهر خور نیز گفت: موزائیک‌فرش بلوار امام شافعی، آسفالت معابر، احداث کانال ۲۸ متری، ساخت پل عابر پیاده، جداسازی آب شرب از فضای سبز، روشنایی بوستان بانوان و بلوار خلیج فارس، نصب تلویزیون شهری و اجرای مبلمان شهری در این شهر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: افتتاح چهار واحد مسکونی برای مددجویان در روستاهای درز، شاه‌غیب و زاهد محمود و همچنین بهره‌برداری از پایگاه اورژانس شهر خور نیز در برنامه‌های هفته دولت قرار دارد.

بهره برداری از دستگاه سیتی‌اسکن بیمارستان حضرت علی‌اصغر(ع) لار

عباسی با اشاره به پروژه‌های بخش بیرم اظهار کرد: ساختمان اداره گاز، دستگاه سیتی‌اسکن بیمارستان حضرت علی‌اصغر(ع)، توسعه روشنایی معابر با نصب ۴۲ پایه چدنی و ۸۴ چراغ LED، تعویض ۲۰ اصله پایه فرسوده و احداث هفت واحد مسکونی مددجویی از جمله طرح‌های شاخص این بخش است.

وی اضافه کرد: بهسازی روستای علی‌آباد لاور مانی با اجرای یک هزار و ۷۰۰ مترمربع آسفالت نیز از دیگر پروژه‌های آماده بهره‌برداری در بیرم است.

فرماندار ویژه لارستان درباره بخش بنارویه نیز گفت: گازرسانی به روستاهای ده‌فبش، جلال‌آباد و لاغران، احداث پارک صفا، زیرسازی و آسفالت معابر و موزائیک‌فرش بلوار ورودی بنارویه از جمله پروژه‌های هفته دولت در این بخش است.

وی نوسازی مراکز جهاد کشاورزی، بهسازی روستای شرفویه با ۱۶ هزار و ۳۰۰ مترمربع آسفالت، اجرای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع آسفالت در دامچه، احداث چهار کیلومتر جاده عشایری و بهسازی چشمه دوچاهی را از دیگر طرح‌های این منطقه برشمرد.

عباسی در پایان با تأکید بر اینکه گستردگی پروژه‌های آماده بهره‌برداری، بخش‌های مختلف لارستان را در بر می‌گیرد، گفت: اجرای این طرح‌ها نتیجه همراهی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و خیرین و بیانگر عزم جدی برای توسعه متوازن، تقویت زیرساخت‌ها و کاهش محرومیت‌ها در منطقه لارستان بزرگ است.