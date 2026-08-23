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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

حضور سرگروه پیشین تیم ملی تکواندو در چین به عنوان مربی

حضور سرگروه پیشین تیم ملی تکواندو در چین به عنوان مربی

در جریان رقابت های آزاد چین، دو مربی ایرانی از جمله سرگروه پیشین تیم ملی تکواندو هدایت یک تیم چینی را برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی چین تحت عنوان (China Open) از روز گذشته در شهر «چانگ شا» آغاز شد. مسابقاتی که با استقبال خوب تیم های خارجی همراه شد.

بعد از حضور رضا ایمان زاده در راس کادر فنی تیم ملی مردان و وحید عبداللهی به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان چین، تیم های زیادی از شهرهای مختلف این کشور با استخدام مربیان ایرانی سعی در جهت ارتقا جایگاه تکواندو چین فعالیت می کنند.

بر همین اساس تیم «آنهویی» با هدایت میرهاشم حسینی سرگروه سابق تیم ملی که عناوین مختلف جهانی و آسیایی را در کارنامه دارد و با تجربه مبارزه در المپیک توکیو، به همراه رضا یعقوبی هدایت تیم «آنهویی» را برعهده دارند.

این تیم با مربیگری دو مربی ایرانی خود در مسابقات آزاد چین حضور دارد. رقابت هایی که دو روز نخست آن به مبارزه نونهالان و نوجوانان اختصاص داشت و از فردا هم در رده بزرگسالان با حضور نزدیک به ۵۰۰ تکواندوکار آغاز می شود.

کد مطلب 6924856

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