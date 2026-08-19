به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات دهمین اجلاس کمیسیون منطقهای ماهیگیری خلیج فارس اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این اجلاس و با هدف صیانت از ذخایر آبزیان، صید ماهی شیر با روش گوشگیر در آبهای استان بوشهر ممنوع شده است.
وی افزود: این ممنوعیت از ۲۵ مردادماه آغاز شده و تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت و رعایت آن برای جامعه صیادی ضروری است.
محدودیت برای حفاظت از ذخایر ماهی شیر
مدیرکل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه این تصمیم در چارچوب مدیریت مسئولانه منابع آبزی اتخاذ شده است، گفت: اعمال محدودیتهای زمانی در صید گونههای ارزشمند دریایی، یکی از ابزارهای مدیریت ذخایر و کمک به تداوم بهرهبرداری پایدار از منابع آبزی است.
امینی تصریح کرد: اجرای دقیق این مصوبه میتواند در حفظ و تقویت ذخایر ماهی شیر و فراهم کردن زمینه برای تداوم فعالیتهای صیادی در سالهای آینده مؤثر باشد.
وی با تأکید بر نقش جامعه صیادی در اجرای برنامههای حفاظتی خاطرنشان کرد: صیادان، تشکلهای صیادی و سایر بهرهبرداران بخش شیلات، نقش تعیینکنندهای در موفقیت برنامههای مدیریت و حفاظت از ذخایر دریایی دارند.
ضرورت همراهی صیادان با مصوبه جدید
مدیرکل شیلات استان بوشهر از جامعه صیادی استان خواست در مدت اجرای این ممنوعیت، مقررات مربوطه را بهطور کامل رعایت کنند و گفت: همکاری صیادان در اجرای این محدودیت، نقش مهمی در تحقق اهداف حفاظتی و صیانت از ذخایر ارزشمند دریایی دارد.
امینی افزود: شیلات استان بوشهر نیز با اطلاعرسانی مستمر به جامعه صیادی و تشکلهای مرتبط، اجرای صحیح این مصوبه را پیگیری و بر رعایت مقررات نظارت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه محدودیت زمانی صید ماهی شیر بخشی از برنامه جامع مدیریت ذخایر آبزیان در منطقه است، اظهار کرد: حفاظت از منابع دریایی صرفاً با وضع مقررات امکانپذیر نیست و تحقق آن نیازمند مشارکت و مسئولیتپذیری همه فعالان حوزه صید است.
امینی در پایان تأکید کرد: رعایت ممنوعیت صید ماهی شیر با روش گوشگیر در دوره تعیینشده، علاوه بر کمک به حفظ و احیای ذخایر آبزیان، زمینه تداوم و پایداری فعالیتهای صیادی را در آینده فراهم خواهد کرد.
نظر شما