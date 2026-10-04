آغاز به کار دوره آموزش مربیگری سطح A فوتبال آسیا در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش مربیگری سطح A فوتبال آسیا از امروز یکشنبه با تدریس اساتید برجسته فوتبال کشور عباس چمنیان و دستیاری حمید حاج اسماعیل زاده در کرمان آغاز شد.

آئین شروع به کار این دوره آموزشی با حضور حجت سلطانی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، علی مرادی معاونت توسعه ورزش قهرمانی ورزش و جوانان، مهدی جهانشاهی رئیس هیئت فوتبال استان، محسن ربیعی دبیر هیئت، پور رنجبر رئیس کمیته آموزش، محمود محمودی نیا مدیر آکادمی فوتبال باشگاه مس کرمان و آقایان نادری و اکبری روسای کمیته مسابقات و دپارتمان آموزش هیات فوتبال استان کرمان برگزار شد.

در این دوره تعداد ۲۴ مربی فوتبال در ۳ دوره مختلف برنامه های مقطع A فوتبال آسیا را در دو بخش آموزش و تمرینات تحت نظر اساتید فرا می گیرند.

دوره آموزشی سطح A فوتبال آسیا بالاترین سطح آموزشی فوتبال آسیا محسوب می شود.