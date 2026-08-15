ضرب العجل یک هفته ای دادستان یاسوج برای ایمن سازی پل تنگ سریز

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسویان ظهر شنبه در پی سوانح جاده‌ای اخیر و با هدف پیشگیری از تکرار حوادث، آخرین وضعیت اقدامات ایمنی در محورهای پرخطر یاسوج را با حضور مدیران راه و شهرسازی، راهداری، پلیس راه و دستگاه‌های خدمات‌رسان بررسی کرد.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی راه‌ها از مصادیق حقوق عامه است، گفت: در موضوع ایمنی راه‌ها، مکاتبه و گزارش‌دهی کافی نیست و دستگاه مسئول باید اقدام کند و نتیجه اقدامات نیز به‌صورت عینی در صحنه قابل مشاهده باشد.

دادستان مرکز استان با انتقاد از ارجاع مسئولیت‌ها میان دستگاه‌ها افزود: اختلافات دستگاهی، مسائل تأسیساتی، تملک یا منابع طبیعی نباید موجب توقف پروژه‌هایی شود که مستقیماً با جان مردم ارتباط دارد.

وی هشدار داد : در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام وظایف قانونی، موضوع از حیث مسئولیت‌های قانونی، اداری و انتظامی و در صورت احراز شرایط، تحت عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

تعیین تکلیف پروژه پل تنگ مهریان

در جریان بررسی وضعیت پل تنگ مهریان، آخرین وضعیت فنی و اجرایی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و اداره‌کل راه و شهرسازی مکلف شد گزارش جامعی از وضعیت مالی، فنی و برنامه زمان‌بندی پروژه را به دادستانی ارائه کند.

همچنین مقرر شد در صورت تأیید کارشناسی و احراز کامل الزامات ایمنی، امکان بهره‌برداری مرحله‌ای از بخش‌های آماده پروژه بررسی شود.

دادستان مرکز استان تأکید کرد استفاده از مسیر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که کوچک‌ترین خطری برای کاربران جاده ایجاد نکند.

همچنین شرکت توزیع نیروی برق استان موظف شد وضعیت تیرها و خطوط انتقال برق واقع در مسیر پروژه را بررسی و برنامه زمان‌بندی جابه‌جایی آنها را اعلام کند.

ایمنی موقت تا رفع کامل خطر ادامه دارد

موسویان با تأکید بر استمرار مسئولیت دستگاه‌ها تا زمان تکمیل پروژه‌های عمرانی، خواستار اجرای فوری اقدامات پیشگیرانه در محورهای پرخطر شد.

بر این اساس، راهداری و پلیس راه موظف شدند نسبت به تقویت تابلوهای هشداردهنده، خط‌کشی، نصب علائم شب‌نما، تأمین روشنایی و استقرار جداکننده‌های ایمنی اقدام کنند.

وی گفت: تا زمانی که خطر به‌طور کامل رفع نشده، اقدامات موقت ایمنی نباید متوقف شود و مدیریت ریسک باید تا رسیدن به ایمنی پایدار، مستمر و قابل ارزیابی باشد.

دستگاه‌ها هفت روز فرصت دارند

در پایان، دستگاه‌های مسئول مکلف شدند حداکثر ظرف هفت روز گزارش اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و برنامه اجرایی خود را به دادستانی مرکز استان ارائه کنند.

دادستان یاسوج با بیان اینکه مردم از دستگاه‌ها وعده و گزارش نمی‌خواهند، بلکه نتیجه می‌خواهند، خاطرنشان کرد: وظیفه دستگاه قضایی این است که اجازه ندهد خطرهای شناخته‌شده، پس از وقوع حادثه به موضوع رسیدگی تبدیل شوند.

موسویان تأکید کرد: وقتی نقطه‌ای به‌عنوان نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده است، باید پیش از وقوع حادثه برای رفع خطر آن تصمیم‌گیری و اقدام شود.

وی از تداوم بررسی وضعیت پل تنگ مهریان، پل تنگ سریز و سایر نقاط حادثه‌خیز استان خبر داد و گفت میزان اجرای مصوبات در مراحل بعدی به‌صورت میدانی ارزیابی خواهد شد.