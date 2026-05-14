تعقیب و گریز پلیس با سارقان مسلح در قروه؛خودروی سرقتی توقیف شد

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان قروه موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی سرقتی ال ۹۰ در سطح شهر شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی برای توقیف خودرو وارد عمل شدند اما در جریان عملیات، متوجه مسلح بودن سرنشینان خودرو شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه بیان کرد: سارقان با مشاهده پلیس اقدام به فرار کردند که پس از تعقیب و گریز و شلیک تیر هوایی از سوی مأموران، خودرو متوقف و متهمان دستگیر شدند.

سرهنگ مظفری با اشاره به دستگیری سه نفر سارق در این عملیات گفت: در بازرسی انجام شده، یک قبضه سلاح جنگی کمری نیز کشف شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: برای پیشگیری از سرقت، خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی و ضدسرقت مجهز کرده و حتی‌الامکان از پارکینگ‌های مطمئن استفاده کنند.