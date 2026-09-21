به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی ظهر دوشنبه در بازدید از اسکله صیادی پشت شهر بندرعباس با اشاره به حال‌وهوای مردم هرمزگان در جریان جنگ اظهار کرد: هیئت‌های مختلف خبرنگاری از نقاط مختلف دنیا به استان آمدند و عنوان می‌کردند که مردم هرمزگان احساس جنگ ندارند و با آرامش زندگی می‌کنند.

وی افزود: این آرامش و استقامت مردم از برکات خون رهبر شهید و همه شهدایی است که جان خود را برای دفاع از وطن تقدیم کردند و مردم نیز در این شرایط پای کار کشور و انقلاب ایستادند.

استاندار هرمزگان با اشاره به حوادث رخ داده در پهنه جنوب و جنگ زیرساخت‌ها بیان کرد: در همان شرایط، مردم در سواحل و جزایر استان تجمع کردند و با حضور خود پیام روشنی از مقاومت و ایستادگی به دشمن ارسال کردند.

وی ادامه داد: در کنار حضور و همراهی مردم، مدیریت بحران و پاسخگویی به شرایط اضطرار نیز با انسجام انجام شد و اجازه ندادیم روند خدمات‌رسانی در استان متوقف شود.

آشوری تازیانی گفت: نه‌تنها خدمات‌رسانی متوقف نشد، بلکه طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری استان نیز در شرایط جنگی ادامه پیدا کرد و در همین مدت ۷۶۷ طرح و پروژه با اعتباری بالغ بر ۹۲ هزار میلیارد تومان افتتاح شد.

خسارت ۴.۵ هزار میلیارد تومانی به جامعه صیادی و زیرساخت‌های بندری

استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به خسارت‌های واردشده به حوزه صیادی استان در جریان حملات، اظهار کرد: هرمزگان به دلیل مزیت نسبی در حوزه صیادی، جامعه بزرگی از فعالان این بخش را در خود جای داده است و از مجموع حدود ۶۰ هزار نفر جامعه صیادی استان، حدود ۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در معرض مخاطرات قرار گرفتند.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان خسارت به حوزه صیادی استان وارد شده و در حوزه زیرساخت‌های بندری نیز حدود هزار میلیارد تومان و بیشتر خسارت ایجاد شده است که در مجموع میزان خسارت‌ها به حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

آشوری تازیانی با اشاره به اقدامات دولت برای جبران خسارت‌های واردشده به صیادان گفت: در سفر وزیر جهاد کشاورزی به هرمزگان، جلسه مفصلی با سازمان شیلات ایران برگزار شد و برای صیادانی که در معرض مخاطرات قرار گرفته‌اند، تصمیمات حمایتی اتخاذ شد.

وی ادامه داد: برای حدود ۴۲۰ شناوری که به طور کامل از حیز انتفاع خارج شده بودند، مقرر شد مجوزهای لازم صادر شود و حتی مجوزهای صید در آب‌های دور نیز در نظر گرفته شده است.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: برای پاسخ به نیاز صیادان، به‌ویژه فعالان حوزه قایق‌های صیادی، تمهیدات و تسهیلات لازم نیز پیش‌بینی شده است تا این حمایت‌ها به مرور اجرایی شود و بخشی از خسارت‌های واردشده به جامعه صیادی استان جبران شود.