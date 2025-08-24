علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های ارتباطی استان اظهار داشت: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی مازندران از جمله چالوس–کرج، هراز، سوادکوه و فیروزکوه در جریان است.

وی افزود: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده‌های مجلار و میانک ترافیک به صورت نیمه‌سنگین و در محور هراز محدوده سه راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

صادقی ادامه داد: در سایر محورهای فرعی و کم‌تردد از جمله کناره و سورک، رفت و آمد خودروها به شکل عادی و روان جریان دارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین وضعیت جوی محورهای استان را مطلوب توصیف کرد و گفت: هیچ‌گونه مداخلات جوی خاصی در محورهای ارتباطی استان مشاهده و گزارش نشده است.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه در راه‌های استان آغاز شد و تا صبح دوشنبه ادامه دارد.

همچنین محور کندوان امروز طبق اعلام پلیس راه برای تخلیه بار ترافیکی یک طرفه می‌شود.