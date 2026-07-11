افزایش قیمت رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵، معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با روندی صعودی برای اکثر ارزهای کلیدی همراه بود. بر اساس آخرین نرخ‌های اعلامی در تابلوی معاملات، بازار شاهد نوسان مثبت در قیمت حواله ارزها بود که نشان‌دهنده تداوم تقاضا و تغییرات در مبادلات تجاری کشور است.

در حالی که بازار در اولین روز هفته کار خود را آغاز کرد، قیمت دلار آمریکا (حواله) با افزایشی معادل ۱,۶۷۰ ریال در قیمت خرید به سطح ۱,۴۷۸,۰۶۷ ریال رسید. نرخ فروش دلار نیز با رشد مشابه به ۱,۴۹۱,۴۹۰ ریال دست یافت.

نمودار زیر تغییرات روزانه دلار را بر حسب تومان در ۵۸۰ روز گذشته نشان می‌دهد.

یورو به عنوان یکی از ارزهای شاخص، امروز رشد قابل توجهی را به ثبت رساند؛ به طوری که نرخ خرید و فروش حواله یورو به ترتیب با افزایش بیش از ۸,۳۰۰ ریالی مواجه شد و به ترتیب در نرخ ۱,۶۹۰,۷۳۷ و ۱,۷۰۶,۰۹۲ ریال ایستاد.

در میان سایر ارزها، فرانک سوئیس و پوند انگلیس نیز با جهش‌های قیمتی محسوس، روز پرنوسانی را پشت سر گذاشتند. فرانک سوئیس با افزایش حدود ۱۱,۷۰۰ ریالی در خرید و بیش از ۱۱,۸۰۰ ریالی در فروش، همچنان در کانال‌های قیمتی بالا جایگاه خود را تثبیت کرد. همچنین پوند انگلیس با رشد چشمگیرِ بیش از ۱۱ هزار ریالی در هر دو بخش خرید و فروش، قیمت خود را به بالای ۲ میلیون ریال (در نرخ فروش) رساند.

در مقابل جریان غالب صعودی، تنها تعداد محدودی از ارزها امروز با کاهش قیمت همراه بودند. لیر ترکیه و روبل روسیه از معدود ارزهایی بودند که اصلاح قیمت منفی را تجربه کردند. قیمت هر لیر ترکیه با ۵۰ ریال کاهش، به ۳۱,۷۴۴ ریال (فروش) رسید و روبل روسیه نیز شاهد افت ۴۴ ریالی در نرخ فروش خود بود.

جدول خلاصه تغییرات برخی ارزهای کلیدی (نرخ فروش - ریال)



بررسی تغییرات نسبت به ابتدای ماه نشان می‌دهد که بازار ارز در تیر ماه با یک روند افزایشی مستمر همراه بوده است. برای مثال، دلار آمریکا از ابتدای ماه تا کنون بیش از ۳۱ هزار ریال رشد قیمت را تجربه کرده و برخی ارزها مانند دینار کویت و ریال عمان نیز شاهد رشدهای چند ده هزار ریالی در این بازه زمانی بوده‌اند که نشان‌دهنده تداوم فشار قیمت‌ها در مسیر معاملات تجاری رسمی است.