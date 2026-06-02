به گزارش خبرنگار مهر، بررسی دادههای معاملاتی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران نشان میدهد نرخ دلار و سایر ارزهای پرمعامله امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به گزارش پیشین، تغییرات بسیار محدودی را تجربه کرده که نشاندهنده تداوم وضعیت کمنوسان در بازار است.
وضعیت نرخ دلار در مرکز مبادله
در معاملات امروز، نرخ خرید دلار آمریکا به ۱,۴۵۸,۶۵۸ ریال و نرخ فروش آن به ۱,۴۷۱,۹۰۵ ریال رسید. این ارقام نسبت به نرخهای اعلامی در روزهای گذشته، تغییرات جزئی داشته است. با وجود این جابهجاییهای اندک، روند کلی بازار همچنان بیانگر حفظ سطوح قیمتی در کانالهای قبلی و پایداری نسبی در معاملات تجاری است.
نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ دلار آمریکا در یک ماه اخیر را به ریال نشان میدهد.
بررسی روند قیمتی از ابتدای سال جاری نشان میدهد دلار همچنان در مسیر صعودی میانمدت خود قرار دارد، اما شیب نوسانات روزانه در هفتههای اخیر بهطور محسوسی کاهش یافته است.
نمودار زیر روند تغییرات نرخ دلار آمریکا در ۵۰۰ روز گذشته را به تومان نمایش میدهد. این نمودار بیانگر جهتگیری کلی صعودی بازار ارز تجاری در بلندمدت است.
وضعیت سایر ارزهای مهم
سایر ارزهای پرتقاضا نیز امروز همراستا با دلار، تغییرات محدودی را ثبت کردند. نرخ فروش ارزهای کلیدی در بازار امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
یورو با نرخ فروش ۱,۷۱۰,۸۸۳ ریال قیمتگذاری شد.
درهم امارات با نرخ فروش ۴۰۰,۷۹۱ ریال معامله شد.
نرخ فروش یوان چین به ۲۱۷,۵۰۷ ریال رسید.
روبل روسیه با نرخ فروش ۲۰,۵۷۱ ریال ثبت شد.
روپیه هند نرخ فروش آن ۱۵,۴۶۶ ریال اعلام شد.
یکصد ین ژاپن با نرخ فروش ۹۲۱,۹۰۴ ریال معامله شد.
نرخ فروش هزار وون کره جنوبی به ۹۷۳,۵۱۶ ریال رسید.
جدول کامل نرخ ارزها
در جدول زیر، نرخ کامل خرید و فروش سایر ارزهای معاملاتی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ قابل مشاهده است.
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