قاچاقچیان و سارقین سوخت هواپیما در هرمزگان به زندان محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، اعلام کرد: پس از طی مراحل دادرسی با رأی دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان، حکم قطعی محکومیت افرادی که با سرقت از خطوط انتقال سوخت‌ هواپیما، اقدام به قاچاق آن می‌کردند، صادر شد.

وی با بیان اینکه سوخت‌های سرقت شده توسط این افراد از نوع ATK مورد مصرف موتور جت هواپیما بوده است، گفت: با توجه به بازتاب گسترده کشف زوایای این پرونده در افکار عمومی جامعه و لزوم ایجاد بازدارندگی به منظور جلوگیری از تجری مجرمان این حوزه، سعی شد روند رسیدگی به این پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی به منظور مقابله جدی و بدون اغماض با قاچاقچیان سوخت و کمک به دولت برای کاهش ناترازی انرژی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح کنترل در مبادی تولید، عرضه و توزیع خطوط لوله‌های فرآورده‌های نفتی؛ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۳ یک انشعاب ۲ کیلومتری که از طریق آن سوخت هواپیما سرقت و پس از آن قاچاق می‌شد شناسایی و پس از دستگیری متهمین، فرآیند رسیدگی به اتهامات آنها در دستگاه قضایی استان هرمزگان آغاز شد.

مجتبی قهرمانی افزود: بر این اساس پس از انجام تحقیقات مقدماتی و به موجب کیفرخواست صادره رسیدگی به اتهامات متهمین دایر بر تخریب عمدی تأسیسات عمومی، سرقت از شبکه فرآورده‌های نفتی و قاچاق سازمان یافته سوخت از نوع ATK در دادگاه صالح انجام و دو نفر از متهمین به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

قهرمان خاطرنشان کرد: پس از تجدید نظرخواهی محکومان به موجب دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان با صدور حکم قطعی، متهم ردیف اول به نام یوسف زارعی فرزند محمد، بابت اتهام مباشرت در تخریب عمدی تأسیسات عمومی شبکه فرآورده‌های نفتی موسوم به خط لوله ۱۰ اینچ فرآورده‌های نفتی به ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام مباشرت در قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته فرآورده‌های نفتی سوخت ATK به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، منع اشتغال به حرفه مرتبط به مدت ۲ سال و پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۹۹۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

وی تصریح کرد: متهم ردیف دوم پرونده به نام مهدی برسم فرزند حسن نیز بابت اتهام معاونت در تخریب عمدی تأسیسات عمومی شبکه فرآورده‌های نفتی موسوم به خط لوله ۱۰ اینچ فرآورده‌های نفتی به پنج سال حبس تعزیری و بابت اتهام معاونت در قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته فرآورده‌های نفتی سوخت ATK، به تحمل شش ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، منع اشتغال به حرفه مرتبط به مدت ۲ سال و پرداخت ۵۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۵۹۶ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: در راستای الزام تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها، جزئیات احکام محکومین این پرونده به شرح فوق اعلام شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هم اکنون با توجه به اقدامات فنی و رصدهای میدانی صورت گرفته، سرقت از خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به شدت کاهش یافته است و موارد احتمالی نیز به سرعت کشف می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید بر ادامه روند مبارزه بی امان با پدیده شوم سرقت فرآورده‌های نفتی و قاچاق آن، اظهار کرد: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از منابع ملی با هیچکس تعارف ندارد و با تمام توان و بدون اغماض با متخلفین و مجرمین برخورد خواهد کرد.