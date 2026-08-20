به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یاسر مظاهری ظهر پنجشنبه اجلاسیه روز جهانی مسجد و برنامه اقدام شبکه مدیریت محله اظهار کرد: هر عزت، اقتدار و افتخاری که امروز کشور از آن برخوردار است، مرهون خون شهدا و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.
وی با اشاره به ماموریت قرارگاه مسجد در سطح کشور و تاکید رئیسجمهور بر رویکرد محلهمحوری افزود: برگزاری این اجلاسیه نیز در راستای تحقق همین رویکرد و تقویت نقش مساجد در حل مسائل محلات انجام شده است.
مدیر قرارگاه شهرستانی مساجد همدان با بیان اینکه مسجد هسته مرکزی هر محله به شمار میرود، تصریح کرد: اقدامها، برنامهها و فعالیتهایی که برای پیشرفت و رفع نیازهای محلات پیشبینی میشود، باید با محوریت مسجد شکل گیرد.
حجت الاسلام مظاهری هدف از این اجلاسیه را تدوین نقشهراهی عملیاتی و ایجاد وحدت رویه میان دستگاهها و متولیان فرهنگی برای احیای کارکرد مسجد عنوان کرد و گفت: واقعاً باید از مسجد عذرخواهی کنیم چراکه در برخی مقاطع نسبت به آن کوتاهی شده و جایگاه این نهاد مهم نادیده گرفته شده است.
وی ادامه داد: مسجد باید کانون وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی باشد، اما در مواردی به جای تقویت این کارکرد، زمینه اختلافها فراهم شده است.
مدیر قرارگاه شهرستانی مساجد همدان افزود: به جای آنکه هر روز با برنامهریزی و ایجاد انگیزه، مردم و نمازگزاران را با شور بیشتری به حضور در مسجد دعوت کنیم شرایطی رقم خورده که بخشی از مساجد با کاهش حضور مردم روبهرو شدهاند.
حجت الاسلام مظاهری با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق برنامهها و طرحهای پیشبینیشده، گفت: اگر در این مسیر موفق عمل کنیم، مسجد به محور و پشتوانه همه فعالیتهای محله تبدیل خواهد شد اما در صورت کوتاهی، در برابر مسجد و کارکردهای مغفولمانده آن مسئول خواهیم بود.
وی روز جهانی مسجد را فرصتی برای بازنگری در عملکردها و جبران کمکاریهای گذشته دانست و ادامه داد: امیدواریم با همافزایی مسئولان، هیئت امنای مساجد، ائمه جماعات و دیگر متولیان فرهنگی، گامهای عملی و موثری برای احیای جایگاه واقعی مسجد برداشته شود.
مدیر قرارگاه شهرستانی مساجد همدان خاطرنشان کرد: مسجد باید به جایگاهی برای اتحاد، انسجام و مشارکت اجتماعی مردم در محلات تبدیل شود.
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