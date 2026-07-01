امیر قادری سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قادری مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان با حفظ سمت و تا زمان تعیین تکلیف نهایی این معاونت، با صدور حکم استاندار کردستان مسئولیت سرپرستی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری را بر عهده گرفت.

بر اساس این حکم، قادری با اختیارات کامل عهده‌دار این مسئولیت خواهد بود تا امور مربوط به حوزه عمرانی استان در مسیر برنامه‌های اجرایی و توسعه‌ای دنبال شود.

در مراسم معرفی سرپرست جدید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، از خدمات کیومرث حبیبی که طی چهار سال گذشته این مسئولیت را بر عهده داشت، تقدیر شد.

مسئولان استان در این آیین با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده در دوره مسئولیت حبیبی، بر تداوم روند خدمت‌رسانی و پیگیری برنامه‌های عمرانی استان تأکید کردند.