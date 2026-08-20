تجلیل از بیش از ۳۵ عکاس خبری قزوین در روز جهانی عکاس

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از عکاسان خبری استان قزوین به مناسبت روز جهانی عکاس ظهر پنجشنبه با همت خانه مطبوعات و رسانههای استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین برگزار شد.
در این مراسم که با حضور محمد نوذری استاندار قزوین و جمعی از مسئولان، مدیران رسانهای و فعالان عرصه خبر و رسانه برگزار شد، از تلاشها و فعالیتهای عکاسان خبری استان در ثبت و روایت تصویری رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قزوین تقدیر به عمل آمد.
همچنین از محمدجواد امینی، عکاس خبرگزاری مهر در استان قزوین به پاس فعالیتهای حرفهای و تلاشهای وی در عرصه عکاسی خبری تجلیل شد.
این آیین با هدف پاسداشت جایگاه عکاسان خبری و قدردانی از تلاشهای فعالان این عرصه در انعکاس رویدادها و واقعیتهای جامعه برگزار شد.
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