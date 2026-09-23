وعده استاندار برای تکمیل پروژه ۱۷ ساله خانه کاراته کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مطالبه محمد انکوتی، یکی از قهرمانان کاراته استان کرمان، درباره ضرورت تعیین تکلیف و افتتاح خانه کاراته استان که حدود ۱۷ سال از آغاز عملیات ساخت آن میگذرد، استاندار کرمان از این پروژه بازدید کرد.
محمد علی طالبی، در حاشیه بازدید از روند پیشرفت فیزیکی خانه کاراته کرمان افزود: ما برای مجموعه ورزشی امام علی(ع) کرمان یک برنامه ویژه داریم و ظرفیت بسیار خوبی در این مجموعه وجود دارد.
وی ادامه داد: میتوان از طریق مولدسازی و مشارکت با سرمایهگذاران، فضاهای ورزشی این مجموعه را تکمیل کرد و برخی تأسیسات و سالنهای مورد نیاز را هم ایجاد کرد.
استاندار کرمان با اشاره به شرایط مالی دولت تصریح کرد: در شرایط بیپولی دولت، باید از ظرفیتهای موجود و روشهایی مانند مولدسازی و مشارکت با سرمایهگذاران برای تکمیل زیرساختهای ورزشی استفاده کنیم.
طالبی، درباره آخرین وضعیت پروژه خانه کاراته استان کرمان نیز گفت: بازدید امروز برای بررسی آخرین وضعیت پروژه خانه کاراته استان کرمان انجام شد.
وی با بیان اینکه این پروژه تا این مرحله پیشرفت کرده است، خاطرنشان کرد: انشاءالله از اعتبارات استان برای افتتاح این پروژه کمک میکنیم تا خانه کاراته استان کرمان در اسرع وقت تکمیل شود.
استاندار کرمان در پایان با اشاره به گزارش حجت سلطانینژاد سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد: خانه کاراته استان کرمان در دهه فجر به بهرهبرداری برسد.
شایان ذکر است محمد انکوتی نائب قهرمان نوجوان کاراته آسیا در مسابقات اردن چندی پیش ضمن اینکه از استاندار کرمان درخواست بازدید از آخرین وضعیت خانه کاراته را کرده بود گفت: عملیات ساخت خانه کاراته استان کرمان از یکسال پیش از تولد من آغاز شده و بعد از آن هر مدیرکل و سرپرست هیئتی که آمده است قول افتتاح آن را تا یک سال بعد داده بود.
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