به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کرمپور عضو تیم ملی گلف و تنها نماینده اعزامی گلف ایران در بخش مردان به بازیهای آسیایی ناگویا درباره برگزاری مسابقات ردههای سنی گلف قهرمانی کشور اظهار کرد: این مسابقات در ردههای زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال در حال برگزاری است و خوشبختانه استقبال خوبی از رقابتها صورت گرفته و نتایج نیز قابل قبول بوده است.
وی با قدردانی از حمایتهای رسانهای از رشته گلف افزود: در سالهای اخیر شاهد پوشش خبری و پخش زنده مسابقات گلف بودهایم که اتفاق ارزشمندی برای این رشته محسوب میشود و از این بابت باید از مجموعههایی که در این زمینه حمایت کردهاند، تشکر کرد.
عضو تیم ملی گلف ایران درباره حضور فرزندش در این مسابقات نیز گفت: پسرم برای نخستین بار در این رقابتها شرکت کرد و سه روز به میدان رفت. با توجه به اینکه اولین تجربه او بود عملکرد قابل قبولی داشت و امیدوارم در ادامه نیز همین روند را ادامه دهد و بتواند به افتخارات خوبی دست پیدا کند.
کرمپور با اشاره به اهمیت فعالیت استانها در توسعه این رشته گفت: سطح مسابقات ردههای سنی خوب است اما نیاز داریم استانها نیز در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند. این ورزشکاران پایههای آینده گلف ایران هستند و باید آموزش اصول اولیه گلف را به شکل حرفهای دریافت کنند.
وی افزود: اگر در بخش آموزش و استعدادیابی بیشتر کار کنیم میتوانیم کیفیت عملکرد تیم ملی را نیز افزایش دهیم و در مسابقات بینالمللی نتایج بهتری به دست آوریم. کرمپور درباره آخرین وضعیت تیم ملی گلف ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: فکر میکنم حدود دو هفته دیگر اعزام تیم به مسابقات انجام میشود و پیش از اعزام نیز یک اردوی تدارکاتی در کشور ترکیه داشتیم.
وی افزود: در حال حاضر رئیس فدراسیون در حال پیگیری است تا یک اردوی تدارکاتی دیگر برای تیم ملی در فاصله زمانی نزدیک به مسابقات برگزار شود. امیدواریم این اردو نیز انجام شود، چراکه میتواند کمک بسیار خوبی به تیم ملی و آمادگی ورزشکاران برای حضور در مسابقات کند. عضو تیم ملی گلف ایران ادامه داد: حتی این احتمال وجود دارد که اردوی متصل به مسابقات در خود کشور ژاپن برگزار شود که قطعاً میتواند برای آمادهسازی تیم بسیار مفید باشد.
کرمپور درباره رقبای ایران در بازیهای آسیایی گفت: تقریباً همه کشورها در گلف شرایط خوبی دارند و از زیرساختهای مناسبی برخوردار هستند. کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایگان ما از امکانات بسیار خوبی بهره میبرند و در کشورهایی مانند ژاپن و چین نیز شرایط بسیار مطلوب است.
وی افزود: ما نیز از نظر نیروی انسانی شرایط خوبی داریم و ورزشکاران توانمندی در اختیار داریم، اما همچنان مسئله اصلی، زیرساخت است. امیدوارم با حمایت وزارت ورزش و جوانان، زمین گلف مجموعه انقلاب در اختیار فدراسیون قرار گیرد تا بتوانیم حداقل یک زیرساخت مناسب برای توسعه این رشته داشته باشیم. کرمپور خاطرنشان کرد: داشتن یک زیرساخت استاندارد میتواند در آمادهسازی ورزشکاران و حضور موفق آنها در تمام میادین بینالمللی تأثیر بسیار زیادی داشته باشد.
نظر شما